La escena de celos de Virginia a Manzana por "las caritas" de Paloma en Gran Hermano

Sin duda, cada vez que ingresa un nuevo participante a la casa de Gran Hermano el juego y las relaciones se van formateando nuevamente. Ahora, Virginia, que tiene una alianza con Manzana, le hizo una escena de celos por Paloma.



“Está claro que algo le pasa con vos. Flor dijo: ‘Paloma está enamorada de Manzana’. Está todo el tiempo haciéndote caritas. Si a vos también te pasa algo, está todo bien, yo no jodo más”, le dijo la oriunda de la ciudad de La Plata a Federico, mientras se entrenaba.



“¡Qué me va a pasar a mí! ¿Vos escuchás lo que estás diciendo?”, reaccionó, con una risa algo incrédula de Manzana. “Bueno, no, vos estás enamorado de tu novia. Pero qué sé yo, a ella le pasa algo. Flor lo tiró de la nada”, remarcó Virginia.



Sin hacerlo explícitamente, Virginia se mostraba preocupada tal vez no sólo por el juego, sino también por su sentimiento por Manzana, sospechan en estas horas en las redes sociales, en donde aseguran que es ella quien siente algo de atracción hacia Big Apple.



“A veces pienso que tal vez yo estoy hinchando los huevos y tampoco te quiero joder. Yo jodo. De vez en cuando discutimos por alguna pelotudez, pero la gente sabe por dónde va lo nuestro, que nos queremos un montón”, le dijo Virginia a Manzana.

Virginia cree que Paloma está enamorada de Manzana en Gran Hermano. Foto: captura de TV.



“A mí también me llamó la atención que tirara ese comentario, porque nada que ver”, explicó Manzana sobre su reacción de sorpresa ante el comentario de Florencia, a quienes muchos miran de reojo por su juego psicológico.



“¡Qué te va a llamar la atención si vive pegada a vos!”, retrucó Virginia. “Para mí no significa nada. Para que vos veas, como persona y por juego, no dudaría en votarla. No pensaría que anda todo el tiempo conmigo para no votarla”, aclaró Manzana.