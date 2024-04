La periodista censurada en Diputados TV le reveló a Eduardo Feinmann qué le prohibieron decir al aire

Este viernes, Eduardo Feinmann reveló qué le prohibieron decir a Laura Serra, la periodista que fue censurada en plena emisión de Diputados TV. A la comunicadora le hablaron por el audífono, conocido en el ámbito televisivo como "cucaracha", para que no se explayara sobre un determinado asunto.

En diálogo con Laura Serra en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), Eduardo Feinmann le preguntó sobre el episodio de censura, y la entrevistada respondió que le dijeron desde el control: "¡De ese tema no se habla, de la comisión de juicio político no se habla! En ese tono, y de una manera tan chocante que me quedé helada".

"En el video se ve que hubo un mini bache, porque no podía salir de mi sorpresa, y la verdad es que atiné en ese momento a decir lo que pasó. Sinceramente no lo pensé. Me salió decir: 'Acá me están diciendo esto, vamos a redondear el tema para terminar un poco la exposición'. Y después fuimos al corte", continuó Laura Serra sobre el episodio de censura en Diputados TV.

En tanto que cuando Feinmann le consultó sobre quíén fue la persona que le dio la orden a la periodista de no hablar sobre el tema, Serra contestó que un productor que trabaja en la Cámara de Diputados, que habitualmente hacía la asistencia para notas en exteriores y que ahora, en medio de un reacomodamiento y despidos en Diputados TV, este asistente quedó a cargo de la dirección del programa.

Por otro lado, cuando Eduardo Feinmann le preguntó a Laura Serrra si fue Martín Menem quien dio la orden desde los altos mandos sobre la censura del tema, Laura Serra aseguró que no sabe de dónde salió la directiva, y que luego le pidieron disculpas por el momento de censura, y que ella espera que el productor no se convierta en "chivo expiatorio" en este embrollo.

"Es una situación que yo creo que viene más de arriba, esto no me sucedió solamente a mí. Esto ya viene del día anterior, del día en que se desarrolla la comisión, que es lo que me parece más grave. Lo que pasó el día anterior es que el debate se estaba trasmitiendo por Diputados TV y de repente lo levantaron del aire, y a los chicos que estaban en el piso en Diputados TV les dijeron: 'No se habla de la comisión de juicio político'"", agregó la comunicadora sobre el alarmante hecho de censura.

En otro tramo de la entrevista, Laura Serra dijo que el tema de la comisión de juicio político es muy sensible porque es el espacio en donde podría ser juzgado nada y nada menos que el presidente Javier Milei, y descartó que desde el kirchnerismo estén haciendo un movimiento para llevar al mandatario a esa instancia, porque no "están dadas las condiciones para dar ese paso".