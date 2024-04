Infartado: qué dijo el novio de Juanita Tinelli al ver las fotos con Rodrigo de Paul

Hace unos días se viene hablando de un rumor muy fuerte: ¿pasa algo entre Juanita Tinelli y Rodrigo de Paul? La hija del conductor del Bailando está en pareja con un joven empresario, pero las especulaciones en torno al futbolista están muy instaladas.



Fue Pochi, de la cuenta de chimentos de Instagram Gossipeame, quien reveló los detalles y fue atando cabos para finalmente llegar a la conclusión de que, al menos, Juana Tinelli y Rodrigo de Paul compartieron algún momento juntos.

Juanita Tinelli fue vinculada con Rodrigo de Paul.



“Lo que sí, me parece que anduvieron divirtiéndose en el departamento de Rodrigo. En la foto de Juanita se ve el almohadón y la gorrita de él. Yo sabía que, en su momento, Cande y Coti Sorokin se habían juntado con Tini y De Paul en Madrid”, comentó la panelista de Empezar el Día, programa que sale al aire en Ciudad Magazine.



No obstante, como para despejar cualquier tipo de rumor o especulación, Mijael Mamruth, el novio de Juanita Tinelli, decidió dejar de lado por un momento su bajo perfil para salir a romper el silencio ante los comentarios de los últimos días.



“Vamos con todo”, escribió el joven de 27 años en una publicación de una agencia de modelos que anunciaba la incorporación de Juanita Tinelli a su staff de representadas, como para no dejar dudas de que la relación sigue en pie.

El comentario del novio de Juanita Tinelli luego de los rumores que la vinculaban con Rodrigo de Paul.



El noviazgo entre la hija de Marcelo Tinelli y Mijael Mamruth es oficial desde las Fiestas de Fin de Año, cuando ella decidió blanquear la relación en familia. Los rumores de que estaban juntos hacían comenzado entre finales de noviembre y principios de diciembre.



A pesar de que ella es la hija de nada menos que Marcelo Tinelli y que tiene una carrera ascendente como modelo, su novio prefiere mantener el perfil bajo (su cuenta de Instagram, por ejemplo, sigue privada).