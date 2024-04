Esteban Trebucq y Luis Majul se sinceraron tras el tenso cruce que tuvieron en radio

Tras el tenso cruce al aire que protagonizaron en radio El Observador, Esteban Trebucq y Luis Majul se reencontraron allí en el pase que tienen entre sus programas y se sinceraron sobre la situación, en medio de una carga de ironía y pase de facturas.

"Evidentemente no decimos cosas inteligentes, porque nunca me llama nadie.Y ahora que revoleo los auriculares, me llama todo el mundo", comenzó Esteban Trebucq con aire de sarcasmo sobre la repercusión que cobró el chispazo que fue cubierto por todos los programas y portales.

En tanto que Luis Majul agregó: "Nosotros somos gente intensa y no hay problema con eso. Todo lo que sucede en el laburo, queda en el laburo". De esta manera, el conductor le bajó el tono al incómodo momento que tuvo con su colega este miércoles en El Observador.

Entre el sinceramiento y el pase de facturas, Trebucq deslizó: "Vos sos un tipo calentón y yo al cuadrado. Vivimos discutiendo, no lo neguemos". Mientras que Majul recordó que en otra oportunidad tuvo en La Red tuvo un entredicho con Luis Novaresio, que cobró mucha cobertura en los medios, pero que hoy el periodista ya ni recuerda.

"No estamos peleados, tenemos diferencias. Todo el mundo no se lleva bien. Laburamos mucho e intensamente", concluyó Esteban Trebucq reconociendo además su exabrupto del día anterior ante Luis Majul.

Finalmente, los conductores dejaron en claro que el cruce tuvo que ver con un asunto personal de Trebucq, que este miércoles lo llevó a abandonar raudamnte el estudio dejando a Majul antes del pase.