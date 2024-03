"Me voy a ver Gran Hermano": qué famosa periodista decidió irse del concierto exclusivo de Luis Miguel

Luis Miguel volvió este martes a Argentina y nadie se lo quiso perder. "El Sol de México" llegó al país para brindar cinco conciertos, cuatro de ellos en la Ciudad de Buenos Aires y el último en Córdoba.

La velada de este martes fue exclusiva, sólo 2200 personas podían asistir. El show se realizó en La Rural en horas de la noche y aquellos que fueron contaron con: parking, cocktail de recepción, menú de 3 pasos de primer nivel a cargo del Faena Catering (carpaccio de pulpo, carnes patagónicas con salsa de oporto y malbec y vegetales de estación, entre otros platos más), bebidas (vino tinto, blanco y espumante además de bebidas sin alcohol), café y petite fours.

Las celebridades dijeron "presente" en el show. Créditos: captura de pantalla Instagram Marinacalabro_ok.

Quienes quisieron ver al cantante en primera fila desde sus mesas, tuvieron que pagar $1.1800.000. También estaba la opción de disfrutar del show desde una ubicación más alejada del escenario, que costaba alrededor de 800 mil pesos.

Varias celebridades se acercaron a La Rural este martes para no perderse los hits de Luis Miguel. Una de las famosas invitadas de la noche fue la periodista Pilar Smith, que publicó algunas historias de Instagram del gran evento. En aquellas imágenes se la puede ver junto a Georgina Barbarossa y Marina Calabró.

Pilar Smith se retiró de la cena gala de Luis Miguel. Créditos: Instagram Pilusmith.

Sin embargo, Smith eligió no quedarse en el concierto del artista, ya que se encontraba lejos del escenario y no podía ver nada. Junto a una imagen de su look para el show, la comunicadora hizo su descargo en una historia en Instagram: "¡Mi mesa muy lejos del escenario, así que me fui! ¡Luismi, perdón, pero no traje largavistas! Me voy a ver GH (Gran Hermano)".

Si bien Pilar Smith hizo público su enojo en la red social de fotografía, luego borró esa historia. Pero el mismo descargo también lo realizó en X (anteriormente Twitter) y ese posteo todavía sigue intacto.