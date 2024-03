La exitosa conductora de TN que atravesó un delicado momento de salud y se desvaneció en un hospital

En los últimos días, trascendió que la exitosa conductora de TN Roxy Vázquez estuvo internada casi una semana por dengue, y ahora tras ser dada de alta, la periodista dialogó con sus compañeros sobre el delicado momento de salud que atravesó.

Entre los primeros síntomas que Roxy Vázquez sufrió, la conductora de TN explicó en Tempraneros: "Me agarró un fuerte dolor atrás de los ojos y me dolía mucho el cuerpo".

Luego, la comunicadora detalló: "Llegué a mi casa y cuando me acosté, me desmayé. A las dos horas me desperté peor, con más dolor. Otro síntoma era que no tenía ganas de comer. No tenía hambre, y cuando comí, vomité todo y terminé en el piso, temblando. Un desastre".

Roxy Vázquez, la periodista que conduce Tempraneros junto a Sergio Lapegüe atravesó un delicado momento de salud. Foto: Instagram @sergiolapegue.

En medio del preocupante cuadro, Roxy Vázquez fue a la guardia de un hospital, y sobre ese momento comentó: "Me tiré en los sillones. Me temblaba el cuerpo como una hoja. Estaba con 40° de fiebre. Cuando me atienden tenía 4.5 de presión. El médico me empezó a hacer preguntas, y a la tercera me desvanecí en el hospital. Cuando me desperté estaba en la cama del sanatorio, no entendía nada".

En tanto que sobre el diagnóstico que recibió, la conductora de TN precisó: "Ahí empezaron a sospechar que era dengue y le dijeron a Julián (su pareja) 'la vamos a ingresar, le vamos a poner suero, la vamos a estabilizar y vamos a ir viendo'. Cuando me desperté en la habitación no entendía nada. El dengue te hace pomada el hígado, no tenés ganas de comer, no le sentís el sabor a los alimentos. Fue lo peor que me pasó en cuanto a salud".

Finalmente, sobre la atención y el tratamiento que recibió, Roxy Vázquez contó: "Te van sacando sangre todos los días para controlar las plaquetas. Anoche me dejaron volver a mi casa, puedo caminar pero estoy débil".