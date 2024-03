HAN PEDIDO DE MOMENTO NO PUBLICAR SOBRE JONATAN VIALE Eduardo Feinmann liquidó a Jonatan Viale a pura ironía: "Hay estrellas..."

Hace meses que Eduardo Feinmann y Jonatan Viale no comparten pase en LN+ pero el periodista no suelta. Porque incluso ahora, que el conductor del Noticiero Central comparte ese espacio intermedio entre programas con Esteban Trebucq, la presencia de Jony se siente fuerte, a través de indirectas y palitos.

¿Qué pasó? Mientras charlaban con el ex Pelado de Crónica en el pase diario, Eduardo Feinmann ironizó sobre la calidad de su propio programa y se refirió, sin nombrarlo en ningún momento, a Jonatan Viale, que en febrero desembarcó en Todo Noticias con su ciclo, ¿La ves?.

Luego de teorizar acerca de la naturaleza del pase, Edu definió a su noticiero: “¿El programa mío? Chiquito, cuadradito, prácticamente insignificante, de los peores programas políticos y noticiosos que hay en el país”. Y Feinmann completó su ironía aludiendo al actual ciclo de su rival, con quien terminó su relación laboral a pura guerra, roces y desplantes al aire en aquel segmento tan cotizado para los canales.

“Hay otros mucho mejores, hay otros conductores mucho mejores. ¡Hay estrellas! Estrellas…”, insistió Feinmann, ironía que Esteban Trebucq prefirió no agarrar, por lo que cambió de tema, preguntándole por el discurso adoctrinador de Javier Milei en su colegio de Villa Devoto. “¿Lo viste al Presidente en el colegio?”, disparó Trebucq, dando el tema por cerrado.

Eduardo Feinmann no suelta a Jonatan Viale y lo sigue "invocando" en sus pases.

La crítica de Marina Calabró al nuevo programa de Jonatan Viale

Jonatan Viale arrancó a finales de febrero con su nuevo programa en TN y Marina Calabró analizó sus “luces y sombras” del debut, dejando en claro que no quedó convencida en varios aspectos. "Te la vas a bancar Jonito", anticipó Calabró sobre sus contundentes críticas al programa de Viale.

La especialista en espectáculos arrancó con detalles técnicos: "La barrida de inicio y la gráfica futurista en verde neón a mí no me da TN, tengo que acostumbrar mi retina, quizá en una semana me acostumbre".

A Marina Calabró no la convenció el debut de Jony Viale en TN. Captura TV.

Luego, Calabró arremetió contra la escenografía del nuevo ciclo del hijo de Mauro Viale. "Todo el que conoce el estudio de Jonito me dice: 'No sabés lo lindo que es, lo moderno y amplio que se ve'. Y cuando lo vi por la tele fue una decepción, lo vi chiquito y encajonado. La mesa es grande, pero medio al cuete, los veo perdidos en el espacio", señaló.

Finalmente, Calabró opinó sobre el famoso pase: "A mí lo que menos me gustó es el pase con Sehinkman. Me pasan dos cosas, hay que encontrarle un timing que no tuvo. Y lo que me pasa es que me da la sensación de que Sehinkman y Tarico lo ablanda a Joni. El pase con Feinmann era re contra periodístico. Este se vuelve un poco blando”.