Yanina Latorre contó cómo salvó a Fede Bal de cometer una infidelidad

De un chape en cámara a una enemistad. De flores y halagos a críticas punzantes. Yanina Latorre y Federico Bal han transitado por un variopinto terreno en su relación, que pareció resquebrajarse definitivamente con la divulgación del escándalo del actor.

La angelita se transformó en la voz principal, en la mayor fuente de información del caso del hijo de Carmen Barbieri con sus múltiples infidelidades a Sofía Aldrey, una trama impresionante, con la que destapó una olla de engaños, de maniobras singulares y que terminó con la pareja para siempre.

El artista intentó bajar los decibeles en su momento y no cargó tintas contra Yanina, a la que ponderó por su trabajo de investigación y el tratamiento que le propinó a transmitir todos los datos, con testimonios directos de mujeres que fueron víctimas de sus triquiñuelas.

Ahora, Federico soltó una definición picante, con un discurso en contraposición a ese entendimiento de la labor de Latorre y expresó: “No le reclamo sus datos, porque es perfecta, si algunas formas porque solo escuchó una sola versión”.

Tras escuchar esas palabras, la panelista más famosa miró a cámara, en LAM, y se lanzó a narrar un gesto solidario que llevó a cabo con Bal, con esa advertencia que le pasó para evitar que cometiera otra infidelidad, en esta oportunidad a su nueva novia, Flor Díaz.

¿Qué pasó? Yanina contó la historia, que sucedió mientras vacacionaba en Miami y se entretuvo con un streaming, más precisamente el que condujo Zaira Nara en Punta del Este. En esa transmisión online sucedió algo que involucraba a Bal y que podría ser una trampa.

Latorre explicó su buen gesto para con Fede Bal.

Yanina Latorre reveló que ayudó a Fede Bal a no cometer una infidelidad

“Lo conozco, dije ‘otra vez otro quilombo’, está de novio, y en el fondo debo ser buena…Y estaban en el streaming Rumis, empezaron a hablar si recibían mensajes de Fede Bal, todas empezaron a abrir el Instagram. Nunca tenía mensaje de Fede”, arrancó.

En la continuidad de su relato, Latorre añadió: “Le dijeron a Zaira (Nara), tirale un mensaje medio random para que él crea que te lo estas levantando, para ver cómo reacciona. Entonces le dijo: ‘¿Estás en el Instagram?...’ Yo estaba tomando mates, y dije: ‘esto va a traer un quilombo’, y le dije a él ‘Zaira te está escribiendo como para levantarte, seguísela en joda, lo van a levantar en Rumis”.

“Se la siguió bien gracioso, Zaira lo leyó al aire, y me agradeció, porque él es capaz de tomarlo para el otro lado. A partir de ahí, para qué. Yo quería que termine ahí, pero me dijo yo tengo una cosa trabada con vos, no sé qué…Tengo cinco puntos a discutir, y me mandó un audio de 8 minutos”, concluyó.