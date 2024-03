La contundente decisión que tomó Gran Hermano con Agostina por el polémico comentario sobre el atentado a la AMIA

Agostina Spinelli es nuevamente noticia. La participante de Gran Hermano 2023 ha sido el foco de atención en los últimos días por diversos temas: su "salida" de Gran Hermano por orden de la producción, que en realidad se trataba de un beneficio y un día después volvió a la casa; la emocionante visita de su hija en medio de "El Congelado"; y su enemistad con Juliana Scaglione, conocida como "Furia".

Spinelli ha tenido buenos y malos momentos en el reality, pero, recientemente, un comentario totalmente desubicado terminó dejándola mal parada. La concursante se encontraba junto a Bautista Mascia en la cocina lavando los platos, mientras él los secaba. En un momento, Mascia le dijo a Agostina que iría a buscar unos dulces que habían traído uno de los familiares por "El Congelado" y ella le respondió: "Andá, sino vuelan. Como la AMIA".

El atentado a la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994.

La participante hizo referencia al atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. Al día de hoy, este crimen no ha sido esclarecido.

Frente a este polémico comentario, Gran Hermano tomó una decisión y este domingo Santiago del Moro anunció el destino de la jugadora en "la casa más famosa del mundo". En medio de la Gala de Eliminación, el conductor expresó: "Antes de comenzar con el juego, hay cosas que aclarar y vale la pena hacerlo para educar. Chicos, vamos a olvidarnos del juego por un momento. Voy a apelar a la sensibilidad de todos ustedes como seres humanos que son. En ese juego, en esa convivencia se dicen muchas cosas y un comentario, una palabra al azar puede lastimar. Una palabra puede lastimar. Como creo en el don de gente, en este caso de Agostina y le voy a pedir que recapacite por algo que dijo al pasar para que por favor pida disculpas. Estoy hablando de algo que no tiene que ver en sí con el juego sino con hablar al pasar del atentado a la AMIA".

Mirá lo que le dijo Santiago del Moro a Agostina por su comentario sobre el atentado a la AMIA

Allí, el periodista explicó la gravedad de lo dicho por la participante y mostró un video de lo acontecido hace 30 años: "Por si alguno de ustedes no sabe porque no había nacido, porque no lo vivió, porque era muy chico y no se lo contaron, en la Argentina lamentablemente pasó esto y lo más fácil, después de este comentario, podría haber sido desafectar o echar a un jugador, como se ha hecho en otras partes del mundo. Pero después de muchas reuniones con mucha gente nos pareció más importante educar que sacar a alguien por un comentario que quiero y me parece que no fue hecho para lastimar. Cuando se habla del atentado a la Amia se habla de esto. Miren".

"Agos, el otro día vos hablaste al pasar y dijiste algo como ‘explotar como la AMIA’ y no es un comentario al pasar. Quiero creer que no lo hiciste adrede y lo hiciste con total desconocimiento”, dijo del Moro, y ella se excusó: "Como saben todos, es un dicho que se dice. O sea, jamás pensé en eso".

Spinelli se tuvo que disculpar en vivo en la Gala de Eliminación de este domingo. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

"Está bueno pedir disculpas a los familiares y a todos los argentinos que hasta el día de hoy seguimos pidiendo Justicia", la instó el presentador. Pero Agostina insistió: "Sí, totalmente. Pero es un dicho que creo que todos los argentinos lo decimos y pido mil disculpas"; y el conductor la frenó con un rotundo "no".

"Pido disculpas por la ignorancia de haberlo usado para eso. No fue con esa intención", volvió sobre sus pasos la concursante, al borde del llanto; mientras Santiago destacaba el rol aleccionador que buscaban tener desde el reality: "Me parece más importante en un programa con semejante llegada para la gente que, como vos, no tiene conocimiento de la gravedad de esto y terminar educando".