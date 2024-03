El fuerte descargo de la novia de Martín Ku de Gran Hermano, tras las críticas por la relación

Si hay alguien que usa mucho las redes sociales para apoyar a su pareja mientras compite en Gran Hermano es Marisol, la novia de Martín Ku, uno de los jugadores más destacados y preferidos por el público.



La joven, que protagonizó uno de los momentos más emotivos con su ingreso en “el congelados”, suele confrontar bastante en las redes sociales ante algunas críticas tanto al juego del Chino como a la relación.



En las últimas horas, Marisol salió con los tapones de punta luego de que la acusaran de colgarse de la fama de Martín Ku. Algunos hasta aseguran que él podría llegar a cortar con la relación una vez afuera de la casa.

“Amo cuando me quieren hacer mierda diciéndome que mi macho me va a dejar cuando salga”, comenzó escribiendo Marisol en su descargo en una historia de Instagram, cansada de los cuestionamientos.



“Chicos, es feriado, vayan a descansar, relajen, júntense con amigos a tomar mates. O sea, los sin vida son ustedes”, siguió la novia de Martín Ku, quien el día en el que ella ingresó a la casa de Gran Hermano ganó la casa de la que disfrutarán una vez que se reencuentren afuera.



“Mientras, yo estoy buscando lote para mi futura casa y buscando marcas que me la quieran decorar. ¿Ustedes podrán? No porque pierden tiempo dándome entidad”, cerró su fuerte mensaje en Instagram.

Asimismo, Marisol compartió una captura de un mensaje que le envió una usuaria en el que le deseaba que Martín Ku la deje cuando salga del reality. “Ojalá el Chino te deje a la mierda porque vos y la otra novia de Manzana se les nota de acá a la China que se agarraron con fuerza de la fama que están teniendo. Ellos son los famosos, no ustedes. Manejenle la cuenta, sí, pero de ahí a dárselas de famosos, bajen un cambio”, le escribió.



Sobre esa captura, Marisol hizo otro breve descargo, ya completamente cansada de los mensajes negativos que le suelen llegar por las redes sociales. “Acá otra copada que no tiene nada mejor que hacer que destilar”, expresó la novia del Chino.