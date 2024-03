Cómo fueron las vacaciones en la playa de Flor de la V en medio del caos de Intrusos

El 2024 comenzó un tanto turbulento para Intrusos. Siempre fue uno de los programas más vistos, al punto que se emite hace más de 20 años, y en este tiempo estuvo en la señal de América, sin embargo, en pleno inicio de año sufrió la ida de uno de sus integrantes, además de un cambio de horario, ya que pasó a estar en la franja de 12hs a 14:30.

No obstante, su conductora Flor de la V decidió tomarse unos días lejos de las cámaras y la vorágine de los medios, por lo que viajó a la Costa Atlántica parade descansar junto a su marido, Pablo Goycochea, y sus hijos Isabella y Paul. Concretamente eligieron Mar de las Pampas para pasar estar fin de semana mega XXL que, por primera vez, tuvo seis días de descanso.

Flor de la V y su hija Isabella en Mar de las Pampas // Créditos: IG - @flordelave

Lejos de pensar en el presente de Intrusos, Flor de la V mostró a través de sus redes sociales, a sus 1.4 millones de seguidores, una serie de fotografías donde se la puede ver tomando sol, caminando por la playa y disfrutando de un rico almuerzo de Pascuas en las playas de Mar de la Pampas.

Además, se mostró junto a sus hijos Isabella y Paul, quienes también estuvieron en esta escapada y pudieron descansar en familia. "Finde XXXL", escribió la conductora en su cuenta de Instagram, quien recibió más de 15 mil "me gusta" en esta publicación.

Asimismo, por medio de sus historias de Instagram, la conductora e influencer compartió una rica merienda familiar compuesta por budines, rosca de Pascuas, alfajores de maicena y galletitas, que deleitó con jugo de naranja. Una fin de semana a puro disfrute para su ella y su familia.

En tanto, sorprendió cómo está su pequeña hija que, con tan sólo 12 años, es toda una influencer de la moda, ya que suele compartir todos sus looks por medio de las redes sociales. Con más de 47, 1 millones de seguidores en Instagram, la adolescente demuestra que tiene una gran devoción por las tendencias y así lo demuestra en esta cuenta supervisada por su mamá. Además, publica muchas fotografías junto a la conductora, demostrando la buena onda y complicidad que tienen.

¡A puro disfrute! Flor de la V y unas merecidas mini vacaciones junto a su familia // Créditos: IG - @flordelave

Cabe recordar que Flor de la V, hace dos semanas atrás, sufrió un incidente doméstico: "La gente dice: ¿qué pasa que está sentada?. Sí, señora, ayer tuve un accidente doméstico, en mi casa, a la noche. Por eso estoy sin tacos", comenzó la edición de Intrusos.

Y añadió: "Me llevé una puerta por delante y, el dedo chiquito, me lo saqué de lugar. Esto es bastante frecuente, siempre me había golpeado, pero nunca me pasó a este nivel”; para luego cerrar: "La verdad que no lo puedo creer porque estaba hiper dolorida. Estuve una hora esperando, no me atendieron y decidí irme a mi casa. Me atendió un amigo de Pablo, me vio, me medicó y, hoy, me tengo que seguir haciendo placas".