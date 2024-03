El augurio de Catalina sobre su pelea con Furia en Gran Hermano

Todo cambió a partir de los ingresos de Alfa y Ariel a la casa de Gran Hermano. Nada fue igual desde ese momento en la relación de Furia y Catalina, que, al parecer, ya no se pueden ni ver y se declararon la guerra.



Así fue como, en los últimos días, la casa está en vilo por esta sorpresiva ruptura entre quienes iban derecho a la final, dado que no sólo Juliana se había hecho fuerte, sino que la médica había logrado superar varias placas.



En ese contexto, la pésima onda que hay entre ellas quedó completamente evidenciada cuando, hace unos días, Catalina recibió la hermosa sorpresa de la visita de su padre, Adrián Gorostidi. Furia ni se acercó. “Vayan a consolarla, que yo estoy cocinando”, había dicho, de forma irónica.



Catalina, como su ex aliada y por saber lo que genera Furia afuera de la casa de Gran Hermano, sabe lo que se le puede venir: los furiosos, enardecidos y fieles a su líder, intentando sacarla de la casa. Por eso, comenzó a tejer algunas nuevas alianzas. O al menos intenta hacerlo.



Lo concreto en estas horas es que ya ninguna de las dos disimula su mala onda con la otra. Así fue como, en la fiesta del viernes por la noche, Catalina aprovechó que estaba sonando “Corazón Mentiroso”, de Karina La Princesita, para arrojarle algunos palos a Furia.

Furia recibió con un fuerte y emotivo abrazo a Catalina en su reingreso a Gran Hermano. Nada es igual ahora. Foto: captura de TV.



“Esta tonta se cansó de tus mentiras, ser juguete de tu vida, otra de tu colección, no me llames, para qué me mandas flores, quieres que te perdone, si no tienes corazón… Se acabó, tu mentira se acabó, y te digo basta, basta, basta, mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco…”, cantó, a los gritos, Catalina durante la fiesta del viernes.



No obstante, para rematar el momento, Catalina arrojó su augurio ante una posible placa de la próxima semana. “Los furiosos preparados para mandar Catalina al 9009 la semana que viene”, expresó, también exaltada.