Roberto Moldavsky contó la charla secreta de Wanda Nara para vender a Icardi a Turquía

El pasado jueves, Roberto Moldavsky estuvo invitado en el programa "Socios del espectáculo", que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece. Allí, el querido humorista habló sobre su amistad con Wanda Nara, a quien conoció mientras trabajaban juntos en "¿Quién es la máscara?".

"Telefé me daba mucho desde el punto de vista de programas importantes. Me puso ahí con Wanda Nara y nos hicimos amigos", sostuvo Moldavsky a modo de arranque de su charla sobre una de las hermanas Nara. "Para el que es cholulo como yo, que empecé de grande, estar sentado al lado de Wanda era todo", dijo el humorista poco después ya metiéndose más de lleno en la cuestión.

"Escuché cómo vendía a Icardi a Turquía en italiano y le dije: "Wanda, me parece a mí o ¿estás vendiendo a Mauro a Turquía?"", manifestó de forma risueña el futuro conductor de "1D2", que irá por la pantalla de El Trece, cuando brindó detalles sobre la charla de Wanda con la gente del club turco en el que finalmente desembarcó Icardi.



Roberto habló de su vínculo con Wanda

"Yo soy muy futbolero y escuché. Me dijo: "Sí, lo estoy vendiendo ahora. Ella es una copada. Le iría bárbaro en el Once", sostuvo Roberto, entre risas, para cerrar el tema de su relación amistosa con Nara, algo que hasta el momento no era muy conocido en el ambiente.

Además de hablar de Wanda, Roberto brindó detalles sobre su desembarco en El Trece y también tocó el tema de pasar de un canal a otro. "Telefé me daba mucho desde el punto de vista de cartel, los programas más importantes, con Lizy Tagliani nos iba bárbaro, pero, para volver a la tele, quería ser yo", indicó el comediante a la hora de detallar los motivos de su cambio.



Wanda es la representante de Mauro



"Telefé no lo tenía ahora para mí, o no funcionaba, o yo no tenía la idea superadora porque también tenés que llevar lo que querés hacer, siempre decía que quería hacer un programa de humor, pero nunca llevaba un proyecto", cerró Moldavsky.