Las fotos del bautismo de la hija menor de Débora D’Amato

La periodista Débora D'Amato compartió con sus más de 800 mil seguidores de Instagram, las bellas fotos y videos del bautismo de Charo, su hija más pequeña, de un año y tres meses. La pequeña vistió un lindísimo vestido blanco y recibió el sagrado sacramento sostenida por su mamá y con sus padrinos a su lado.

La emotiva ceremonia se llevó a cabo este sábado por la tarde en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, del barrio de Palermo. "La felicidad de un sábado en familia", escribió Débora D'Amato en uno de los posteos que subió a su cuenta oficial, donde se la ve feliz con Charo y con Lola, su hija mayor, en distintos momentos tanto de la ceremonia como del festejo posterior en familia. Los padrinos de la pequeña fueron sus sobrinos Sofía -que vive en Europa y quería bautizar a la pequeña antes de regresar- y Mauro Luca.

¡En familia! Así fue el festejo del bautismo de la hija menor de Débora D'Amato // Créditos: IG - @deboradamato

La periodista de C5N explicó por qué decidió bautizar a sus hijas y todo lo que significó en su vida dar este paso. "La fe en Dios siempre es una herramienta. En un momento de mi vida no la sentí y eso no se puede forzar. Sentís o no sentís".

Y agregó: "Mis pasos fueron avanzando y sin forzar nada la fe empezó a acompañarme. Siempre es mejor. Sin fe todo es más duro. Por supuesto me fortaleció. Llegó Lola, pude enfrentar temores y me fui haciendo más fuerte. Llegó Charo. Ambos bautismos tuvieron que ver con la unión familiar y de afectos".

Si bien Charo es pura simpatía y no tiene problemas para ir con nadie, durante la ceremonia de bautismo hubo un momento que no fue de su agrado y fue cuando el sacerdote mojó su cabeza con agua bendita. En ese preciso instante, la pequeña se puso a llorar y quiso incorporarse inmediatamente, mientras su mamá la sostenía recostada. Sin embargo, pasado el momento del susto, la bella Charo volvió a sonreír.

Otro de los ítems más sobresalientes fueron los looks de Débora D'Amato y sus hijas. Es que tanto la periodista como sus niñas se esmeraron para que este día sea muy especial. Y mientras que la recién bautizada llevó un vestidito tipo solero, largo, su hermana se lució con un diseño digno de una princesa de Disney.

Por su parte Lola, la hermana mayor, con doble falda de tul en blanco y rojo, causó impacto con un vestido sin mangas, largo a los tobillos, con pollera tipo tutú con volumen y brillos, más lazo en la cintura con ramillete de flores. Completó su estilismo con zapatos guillermina en color blanco. Para culminar los looks, Débora D'Amato llevó un vestido negro y blanco, cruzado, muy sentador, y stilettos en tono nude.

Para la reunión familiar, la periodista encargó una torta y el candy bar acorde a la celebración, en los clásicos tonos blanco y amarillo, donde se destacaban los motivos de crucifijos y flores.