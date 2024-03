La fuerte amenaza de Furia que pondría en jaque a Gran Hermano: "Si entra Sabrina, yo..."

Gran Hermano se caracteriza por generar inesperados cambios durante el juego. Ahora, ante la inminente vuelta de Sabrina a la competencia, Furia estalló.

Recordemos que las participantes mantuvieron fuertes enfrentamientos, y este lunes la rubia vuelve al reality. Enterada de la noticia, Furia reaccionó con una dura amenaza: "Si entra Sabrina, abandono la casa. La abandono. Me importa un carajo el premio".

La jugadora argumentó que no tiene afinidad con la rubia. "No la aguanto, boludo. Imaginate, dos personas que no me aguanto en esta casa, ya está, es suficiente", explicó.

Recordemos que tras el repechaje que provocó el regreso de tres eliminados, los que aún están en competencia se mostraron molestos. Además, la placa de nominados quedó conformada por seis nombres: Furia, Isabel, Lisandro, Joel, Agostina y Virginia, y uno de ellos abandonará el reality esta noche.

Furia y Sabrina.

Cabe destacar que el lunes varias novedades se les presentarán a los que sigan en competencia. Después de que entraran Catalina, Joel e Isabel, Santiago Del Moro informó nuevos ingresos a raíz de introducir la variante del “golden ticket”, que durante toda la semana mantuvo en vilo tanto a los participantes como a los espectadores.

"Sabrina y Denisse vuelven a la casa el próximo lunes. Entran a jugar directamente, mientras que los nuevos van a poder pasar una semana sin ser nominados", explicó el conductor. "Por ahí, GH dice que habrá nuevos golden tickets para vos que nos estás mirando, en algún producto, en algún negocio", agregó.