Horacio, el papá de Jésica Cirio, reveló la última maldad de su hija

No es ninguna novedad que la relación entre Jésica Cirio y su padre, Horacio Cirio, está completamente rota y en la actualidad es totalmente inexistente. Por eso, no genera demasiada sorpresa que la modelo y conductora haya pegado el faltazo a una fecha tan especial.



Sucede que Horacio Cirio se casó con Marcela Lugones, su pareja desde hace más de 15 años, y la gran ausente fue su hija, que no quiere saber absolutamente nada con retomar la relación ni con tener una especie de acercamiento con su padre.



Justamente, en plena celebración de su boda, Horacio Cirio se tomó un tiempo para hablar de la nula relación con Jésica Cirio y hasta sacó a la luz cuál fue la última gran maldad de su hija, a quien le echó en cara una actitud muy dolorosa.

Horacio Cirio contó la última maldad de Jésica Cirio.



“Con Jésica no hablé más. Cuando estuve internado y tan mal no se dignó a hacerme un llamadito para preguntarme cómo estaba”, comentó Horacio Cirio en diálogo con Farándula Show.



“La verdad es que me sorprendió su separación de Martín Insaurralde, pero me dio tristeza. Ella trabaja y tapa todo con su laburo”, agregó el padre de Jésica Cirio sobre la escandalosa separación con litigio judicial que llegó después.



La mala relación entre padre e hija viene desde hace varios años. Varios desencuentros y algunos pases de factura hicieron que el vínculo se volviera insalvable. Y más aún luego de que Horacio Cirio saliera a contar intimidades de ella.

Jésica Cirio no tiene relación con su padre, Horacio.



“Ella ahora tiene 36, en la época en la que hablábamos, a sus 25 años, siempre estuvo con cirugías. Ese tema la tenía mal. Que su nariz, que esto, que lo otro… En estos años no sé qué se habrá hecho, pero sí sé que cambió un montón su rostro”, reveló hace unos años el papá de Jésica Cirio.



“Le encantaban las cirugías. Con el tema de la nariz también y creo que hasta una vez el cirujano Ripetta le dijo: ‘No te hago más nada’, porque lo tenía loco”, agregó luego sobre las cirugías que se realizó su hija.