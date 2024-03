El emocionante homenaje que le hizo Manu Chao a Diego Maradona en Villa Fiorito

Manu Chao es un cantaautor, nacido en Francia que en 1995 decidió radicarse en España, conocido por sus ideales políticos y por su abierto apoyo a diversas causas sociales. Sus cantos de lucha son característicos en todo el mundo y por estos días, vino de visita a Argentina, para presentarse en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Pero este domingo, antes de realizar su show en el Teatro Coliseo, Manu Chao hizo un paseo muy emotivo por, nada más ni nada menos, Villa Fiorito, la tierra de Diego Armando Maradona, de quien es fanático a tal punto que le dedicó su característica canción, 'La vida es una tómbola'.

Manu Chao en Villa Fiorito // Créditos: Internet

Para los maradonianos, esta religión pagana que se extiende por todo el planeta, Villa Fiorito es la Tierra Prometida. Y la canchita en la que Diego Armando Maradona dio sus primeros fue rebautizado “el potrero de Dios. Hasta allí se acercó Manu Chao, que en Casa Babylon (1994) publicó “Santa Maradona”, un clásico de Mano Negra, y que ya como solista compuso “La vida tómbola” (publicado en La Radiolina, 2007), otro himno en honor al genio del fútbol mundial.

El artífice de la visita, y anfitrión de Manu Chao en el barrio, fue Rayo aka. Big Buda, un emblemático rapero de la zona Sur, que cantó como invitado del cantante francés en sus dos conciertos en el Estadio Obras. “Cuando termina el show, en el camarín nos dimos un abrazo de hermanos. Un abrazo genuino y real. Y ahí le agradecí por la oportunidad” explica Rayo.

En ese momento, de plena emoción, le contó que antes de viajar al estadio había pasado por la casa natal del Diego Armando Maradona para pedirle su bendición. “Lo hago siempre, le pido que me proteja. Diego está con nosotros en todos lados”, explicó “Y sin pensarlo demasiado, se me ocurrió decirle ‘Yo vivo en Villa Fiorito, vivo en la tierra de Dios, donde nació el Diego, dónde está el potrero, donde él vivió sus primeros años antes de mudarse a La Paternal, el barrio de Argentinos Juniors. Me encantaría poder invitarlo y agasajarlo con mi familia, maestro”.

Manu Chao sin dudarlo, lo miró a los ojos y le dijo: “Vuelvo de Rosario y te voy a ver”. Y así fue que este domingo visitó la tierra de Dios. Después de las presentaciones en la Chicago Argentina, Manu Chao volvió a Buenos Aires. El lunes 26, por la mañana, Rayo recibió un llamado de un allegado de Manu avisando que estaban yendo para el barrio. “A las tres horas estaban por acá, Manu y sus músicos, Lucky y Rumbao, junto a Pocho Rocca, de 300 producciones”, contó el artista, todavía emocionado.

A pesar del perfil bajo, la presencia de Manu Chao en Fiorito fue una revolución. “Tratamos de ser los más ninja posible. Tratamos de ser lo más sigiloso, lo más silencioso, dejarlo en el contexto más íntimo para que el maestro pudiera disfrutarla la jornada de la mejor manera. Pero generó una revolución increíble al llegar a mi casa, le canto como 20 canciones a mi vieja. No se puede creer la clase de ser humano que es Manu”, se emociona Rayo.

Y cerró: "De ahí nos fuimos al potrero. El estaba muy tranquilo, muy sereno. Pero también muy conmovido. De hecho, se alejó un poquito, se sentó tranquilo, estuvo ahí observando el potrero, filmando. Lo noté conmovido, y eso no tiene precio. Después, empezó a tocar canciones como ‘La vida tómbola’ y ‘Me quedo contigo’ y justo apareció la hija de Goyo Carrizo, el primer compañero de Diego. El amigo que lo lleva a Argentinos Juniors a la prueba con Francis Cornejo. Fue una revolución en el barrio. Todos los que lo veían, le pedían una foto o un videito. Y Manu fue generoso, increíblemente humano. Fue realmente inolvidable”.