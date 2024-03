Cande Ruggeri confesó por qué tiene miedo de volver a quedar embarazada

En una charla a corazón abierto, Cande Ruggeri fue más sincera que nunca al hablar de cómo es ser madre primeriza, se refirió a su hija Vita y confesó el motivo por el cual no quiere volver a quedar embarazada al menos en el corto plazo.



No es la primera vez que la hija de Oscar Ruggeri se muestra súper honesta al referirse a su rol como madre de Vita, la hija que tuvo con su pareja, Nicolás Maccari, sino que en reiteradas ocasiones ya habló sobre los aspectos tanto positivos como negativos.



En su visita a Cortá por Lozano, el programa que conduce Verónica Lozano en la pantalla de Telefe, Cande Ruggeri sorprendió al revelar que, por el momento, no tiene intenciones de ir por un segundo hijo, a pesar de sentirse muy feliz con la maternidad.

Cande Ruggeri y Vita. Foto: @caleruggeri.



“Todos me preguntan si queremos, si vamos a buscar otro hijo, pero no estoy ni pensándolo”, contó Cande Ruggeri en su visita al ciclo de Telefe, despejando por el momento la posibilidad de volver a ser madre.



“O sea, yo me crié con muchos hermanos. Somos cuatro. Nosotros somos un montón. Y me encanta, pero por ahora estoy como encontrándome a mí misma, de estar de vuelta. Quiero viajar un poco con ella, disfrutarla. Y después veré”, agregó luego la hija de Oscar Ruggeri.



La fuerte negativa de Cande Ruggeri de volver a quedar embarazada está asociada directamente a su genética. “Aparte mi mamá tuvo mellizos. Yo no quiero tener mellizos. Como que ese es mi miedo”, explicó.

En ese sentido, la joven modelo contó qué fue lo que sintió apenas se enteró de que estaba embarazada de Vita. A la alegría genuina de saber que se convertiría en madre, porque aclaro que su hija fue buscada, se le sumó una preocupación puntual.



“Yo apenas quedé embarazada fue como: ‘Por favor decime que es uno solo’, que no quiero tener mellizos por ahora. Y me dijo: ‘Sí, es uno, quedate tranquila’”, recordó Cande Ruggeri en la charla con Verónica Lozano.