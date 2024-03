El famoso que vende su lujosa casa por un inesperado motivo

Hace algunos años, Guido Süller inauguró la casa de sus sueños tras mucho esfuerzo y conflictos con los encargados de la construcción de la lujosa vivienda. Y ahora, el famoso mediático decidió poner en venta su propiedad por un inesperado motivo relacionado con un radical cambio de vida.

La encargada de dar detalles sobre la decisión de Guido Süller fue la periodista Marina Calabró, quien en su columna de Lanata sin filtro (Radio Mitre) anunció que el entrañable personaje de los medios vende su mansión, dando así por terminadas también las cenas que allí organizaba para comensales rotativos que se inscribían con el ánimo de participar de las llamativas veladas.

"El 13 de mayo van a concluir las cenas, el día del cumpleaños de Guido. La casa está en venta así que el 13 de mayo bajamos la persiana a como dé lugar", anunció Marina Calabró sobre la determinación de Guido Süller.

Guido Süller vende su lujosa casa. Foto: Instagram @guido_suller.

Luego, la columnista compartió un audio del mediático sobre su explicación del cambio de vida que planea hacer. "Es hermosa la casa, es de revista, pero siento que le falta vida, que es muy grande. La hice pensando en formar una familia, que no lo logré". se sinceró Guido Süller al borde de las lágrimas.

Guido Süller planea un cambio de vide y vende su mansión. Foto: Instagram @guido_suller.

Luego, el mediático agregó: "A veces tengo ganas de irme a la cabañita que tengo en Ushuaia y quedarme ahí en la montaña. O si pudiera vender esto, y comprarme un campito, una chacra donde haya animales. Me gustan mucho los perros, me gustaría gallinas, pero no para comer, sino que pongan huevos para cocinar".

Finalmente, Marina Calabró detalló que el inmueble que Guido Süller vende en Pilar tiene 300 metros cuadrados, sobre un lote de 1200, con pileta y vista a un lago. Según los cálculos de la periodista, el precio de la propiedad podría rondar el millón de dólares, y Guido Süller la ofrece con mobiliario incluido.