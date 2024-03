Shakira habló de su nuevo disco y apuntó a Gerard Piqué: "Me arrastraba"

En una emotiva entrevista en el programa "The Tonight Show" de Jimmy Fallon, Shakira se abrió sobre la experiencia personal que inspiró su nuevo disco, "Las mujeres ya no lloran". La cantante colombiana, quien se encuentra en plena promoción del álbum lanzado el pasado 22 de marzo, no se guardó nada y habló con franqueza sobre su proceso de sanación tras la ruptura con Gerard Piqué.

"Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única manera de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento. Me he sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía. Este álbum ha sido mi catarsis", reconoció Shakira.

La artista de Barranquilla se refirió al título del disco como una declaración de empoderamiento femenino. "Las mujeres ya no lloran", sentenció, "ahora les toca llorar a los hombres. Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres".

Shakira habló sobre su nuevo disco y su separación de Piqué

Si bien no mencionó a Piqué directamente, no quedó duda de que se refería al exfutbolista al hablar sobre las dificultades que enfrentó durante su matrimonio. "Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía que hacer teniendo marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad", confesó Shakira.

Cómo es el nuevo álbum de Shakira, "Las mujeres ya no lloran"

La cantante también compartió detalles sobre la participación de sus hijos, Milan y Sasha, en el disco. Los pequeños colaboraron en la canción "Acróstico" y, según Shakira, ya están pidiendo su parte de las regalías. "Tienen una hucha y ya están ahorrando porque quieren comprarse un coche cuando sean mayores", contó la artista entre risas.

"Las mujeres ya no lloran" es un álbum autobiográfico compuesto por 16 canciones que narran la historia personal de Shakira en los últimos años.