La increíble revelación de Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura: "Yo presencié una..."

Cada persona ha presenciado algún hecho que se queda en su memoria para siempre, al punto de replantearse el camino que se siguió en la vida. Esto le pasó a Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura, que hizo una increíble revelación acerca de un hecho histórico que vio y que le permitió reconocer una profesión que le hubiese gustado seguir

Hay que decir que no aparece mucho en televisión, desde que fue panelista de El Run Run del Espectáculo (conducido por Lio Pecoraro y Fernando Piaggio en Crónica TV) que no se muestra en ningún programa. Tampoco es que realice su oficio desde las redes, ya que realiza vivos de Instagram solo esporádicamente y con la ayuda de su hijo, Facundo.

Fue en uno de ellos donde unas instrumentadoras quirúrgicas le dejaron saludos en los comentarios y, luego de leerlos, Estelita hizo una confesión. “¡Qué lindo! ¡A mí me hubiera gustado hacer tantas cosas en mi vida! Me apasiona mirar una operación”, arrancó su respuesta para dar paso a una increíble revelación.

“Un día les tengo que contar, yo presencié, pero en filmación, la segunda autopsia de Alicia Muñiz”, exclamó, aludiendo a la mujer asesinada por Carlos Monzón el 14 de febrero de 1988 en Mar del Plata. “En ese entonces nos trajeron el cassette, y estaba filmada toda la autopsia. Realmente no me podía levantar hasta que no terminó”, expresó.

“Estaba asombrada de ver todo y cómo los médicos conversaban. Me quedé asombrada”, reforzó Estelita. No se puede saber qué tipo de carrera hubiera tenido si hubiera continuado con la carrera de instrumentación quirúrgica, pero al menos pudo -a través de un video- ver cómo fue el trabajo de los profesionales en un caso histórico del país.