Coti Romero cerró sus redes sociales para cuidar su salud mental: cómo eran las horrendas críticas que le escribían

Se sabe que hay un antes y un después en el mundo en relación a la llegada de internet. Ese avance tecnológico cambió la vida de mucha gente, ya que cualquier cosa que sucediera en el mundo podía conocerse con una rapidez que no poseían antiguamente los medios más tradicionales, como ser la radio o los diarios.

Y un segundo impacto fue la aparición de las redes sociales, lugar donde cualquier persona publica fotos o información de su día a día prácticamente sin filtro, recibiendo comentarios de sus seguidores. Para Coti Romero, entrevistada por Socios del Espectáculo, las redes son “enemigas y aliadas”. Hablando sobre esta temática, Coti recordó cuando al salir de la casa de Gran Hermano decidió cerrar su cuenta de Twitter, la actual X.

"Las redes son aliadas y enemigas. A mí me sirven para trabajar, por ejemplo, pero hace un tiempo tuve que eliminar Twitter porque era muy tóxico leer todo el tiempo comentarios negativos, era triste. Lo hice por mi salud mental", indicó Romero.



Coti analizó la problemática de las redes

"En un principio, ignoraba todo y me parecía entendible porque recién salía del reality, pero después se metieron con mi cuerpo; me trataban de gorda y de deforme. Con el tiempo uno se termina creyendo esas cosas. Se metieron con mi familia, con mi religión, con el Conejo, mi ex, con todo", sostuvo Coti de forma firme.

Luego, Romero puntualizó de forma casi dramática: "Les pedí ayuda a mi familia y amigos porque estaba sola en Buenos Aires. Había días que no me quería despertar. Una persona te puede decir cosas malas, pero a mí la terapia me ayudó un montón a llevarlo".



Coti no podía creer lo que le escribían en sus cuentas

Para finalizar, Coti sostuvo: "Aprendí también a dejar de ver los comentarios y los mensajes en Instagram y en TikTok. Creo que hay gente que está enojada con la vida y se la agarra con uno. Lo mismo le pasó hace poco a Tini Stoessel, por ejemplo, que le dejaron un montón de mensajes horribles".