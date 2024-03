Ángel de Brito contó quién es el famoso nuevo novio de Cinthia Fernández

La vida amorosa de Cinthia Fernández siempre fue un poco turbulenta. Es por este motivo que, en más de una oportunidad, aclaró que no tenía ningún interés en volver a estar en pareja. Haciendo un recuento de sus ex parejas, el último novio que se le conoció fue Martín Baclini, de quien se separó en muy buenos términos en 2019. Sin embargo, después de cinco años, todo indica que habría decidido darle una nueva oportunidad al amor.

La noticia fue dada a conocer por, nada más ni nada menos, que su amigo y periodista Ángel de Brito, quien deslizó que Cinthia Fernández estaría en pareja con una persona con la que creó un vínculo de mucha confianza: el abogado Roberto Castillo, representante legal de la madre de Charis, Bella y Francesca en la causa contra Matías Defederico, el caso más conocido.

Cinthia Fernández y sus hijas // Créditos: IG - @cinthia_fernandez_

Hace más de dos semanas, Roberto Castillo estuvo invitado al ciclo de espectáculos y Ángel de Brito aprovechó para mandarlo al frente. “Un beso a mi amiga Cinthia Fernández que la amo. Hacen linda pareja ustedes, eh”, le dijo con picardía el periodista y conductor de LAM al abogado.

Como si ese comentario no hubiese sido suficiente, este viernes, Ángel de Brito subió la apuesta. “¿Está de novia con el abogado?”, le preguntó Yanina Latorre al comunicador. “No, no dije nada”, respondió el conductor con un guiño, dando a entender que la relación es un hecho, pero que no tiene permitido decir nada al respecto.

El susodicho en cuestión es Roberto Castillo, abogado penalista que, entre las figuras que representa se encuentran: Fabián Cubero, Cinthia Fernández, Ángel de Brito, Gladys «La Bomba Tucumana» y Florencia Moyano. Intervino en causas penales de alto impacto como la exitosa defensa de la agente policial Lorena Miño, en el homicidio de Lucas González, abogado de la particular daminificada en el caso ‘Sebastián Villa’, entre otros casos penales de relevancia tanto judicial como mediático”, expone en su página web oficial.

Al parecer esta pareja va viento en popa y el futuro se ve prometedor. Lo que sí está claro es que Ángel de Brito rompió la confianza de su amiga ya que la mandó al muero en pleno programa de LAM.

¿Nuevo novio? Roberto Castillo, la supuesta pareja de Cinthia Fernández // Créditos: Internet

Sin embargo, la semana pasada, Cinthia Fernández regresó a Buenos Aires junto a sus hijas Charis, Bella y Francesca después de pasar unos idílicos días de descanso en México pero pasó rápidamente de la tranquilidad a la total indignación ni bien regresó a la Ciudad, debido a varios temas referentes al colegio en el que estudian las tres nenas.

En su cuenta de Instagram, la expanelista subió un video para explicar su enojo. “Estoy indignada, mandé una nota porque no podía creerlo, Ocho horas en el colegio y las maestras osan en mandarte tarea, ¿para qué? Porque ellas no llegaron con el tiempo de hacer lo que tenían que hacer y te lo mandan a vos como padre, bol...”, se quejó.