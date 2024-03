Por qué Ingrid Grudke le pidió a su novio que tenga un hijo con su mejor amiga

Desde hace muchísimos años, Ingrid Grudke marca tendencia en el mundo de la moda en nuestro país. Además de todo su talento para el modelaje, Grudke sorprendió al indicar que estaba involucrada de lleno con el fisicoculturismo desde comienzos de la pandemia que azotó a la Argentina desde marzo de 2020. El objetivo, claro está, es el de transformar su cuerpo y mejorar su salud.

"Empecé a hacer gimnasia por videollamada con Analía Galeano, una reconocida culturista, con los elementos de la casa: un palo de escoba, una silla o un sillón. Me decía que mi cuerpo se marcaba rápido y que yo tenía las medidas para ser una fit model. Una categoría en la que no se usa la hipertrofia muscular ni la suplementación química", le dijo Ingrid a la Revista CARAS.

"El cambió fue de adentro hacia afuera. Porque lo primero que mejoró fue mi parte respiratoria. Siempre sufro de tos y más con los cambios de clima pero con esto todo eso se acomodó. Después, el descanso. Con el tiempo empecé a ver cómo se marcaban los músculos. Hoy me siento más tonificada, armada, no me duele la espalda. Me rearmó el esqueleto y hasta me siento más esbelta”, sostuvo Grudke poco más tarde.



La pareja está muy enamorada

La modelo decidió radicarse en Misiones para estar cerca de su madre, además de estar de novia desde hace seis años con Martín Colantonio, un empresario marplatense. Más allá de la buena relación y de los negocios que tienen juntos, Ingrid confesó que nunca pensó en casarse. Pero un detalle llamó la atención en las últimas horas.

"Él me había contado que una pareja de amigas le preguntó si quería ser donante, porque él no tenía hijos y era soltero. Y Martín dijo que sí. Pasó el tiempo y después ya juntos, entre chiste y chiste, me preguntó ¨¿Cuándo vamos a tener al polaquito?¨. Y le dije ¨Ya sabés que ganas no tengo, pero si querés pedile a tus amigas¨, manifestó Grudke.



Ingrid no quiere, por el momento, ser madre

Por último, la modelo explicó lo que la enamoró de su novio. "Encontré a un hombre que tiene empatía con mi forma de pensar, lo que me hace amarlo más. El nuestro es un amor libre, sin ser posesivos. Lo que no significa una relación abierta", dijo feliz y más enamorada y comprometida con la relación que nunca.