Isabel De Negri contó lo que hacía en Gran Hermano y que jamás mostraron

Sorprendió con su personalidad, intentó ejecutar un juego peculiar, motorizada en la frontalidad, pero resultó infructuoso y salió rápidamente de competencia. Isabel de Negri transitó un puñadito de semanas por Gran Hermano, pero dejó su sello.

La más longeva de la temporada no consiguió sortear la jungla de esa convivencia con desconocidos y cayó en las garras de la eliminación temprana, a través del voto de los espectadores. Empero, la blonda sedujo desde el exterior y se ganó la posibilidad de reingresar por el repechaje.

Lamentablemente, Isabel sucumbió ante la tentación y transmitió una montaña de datos del exterior, por lo que la producción la sancionó ferozmente y la eyectó de la casa sin miramientos. De ese modo, desperdició la segunda oportunidad y se quedó con las manos vacías.

Isabel admitió que Gran Hermano no la mostró llorando.

En una entrevista con la Revista Gente, de Negri añadió más sustento a las sospechas de un recorte digitado del reality, dado que confesó diversas situaciones que atravesó en la casa y que jamás salieron al aire. Así, la rubia echó más nafta al fuego de las presunciones que pesan sobre el programa.

“No me gusta que me vean mariconeando. Yo soy la queen y no puedo andar llorando. De todos modos lloro a escondidas. En Gran Hermano me tapaba con la sábana y lloraba…”, reconoció Isabel en ese diálogo con ese medio. Un testimonio llamativo, que generó repercusión y activó la pregunta de los escépticos: ¿por qué la producción nunca exhibió esos momentos?

La cronista le consultó: “¿Lloraste mucho en la casa?”. Frente a ese tópico y con total honestidad, de Negri explicó los motivos que la hundieron en la congoja: “Muchísimo, pero no lo mostraba en cámara. Si lo hacía era porque me olvidaba. Cuando el dolor me invadía me quebraba…”.

De Negri rompió las reglas y fue eliminada por segunda vez.

Así como especificó las razones de su alma para caer en las garras de las lágrimas: “No lo puedo decir porque me quiebro... Hace tres meses se murió mi mejor amiga y no lo puedo ni decir. Me ponía a llorar en la casa y me daba mucha bronca conmigo”.