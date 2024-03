Flor Vigna culpó a Sabrina Rojas por su separación de Luciano Castro

Cuando parecía haberse dicho todo en relación a la separación de Flor Vigna y Luciano Castro, esta semana volvió a ser noticia el tema. Primero, se lo pudo ver al actor muy feliz en varios videos junto a su ex, Sabrina Rojas, y sus hijos. Luego, la bailarina sacó "Puedo solita", su nuevo single, donde hace catarsis de su reciente desvinculación amorosa.

Como era de esperar, la canción cobró repercusión en el mundo de la farándula. Y la autora potenció el rebote con sus declaraciones, apuntando fuerte contra Rojas.

"Necesitaba contar lo que me estaba pasando, en un momento malo mío. Más allá del dolor, me permito poder con todo", explicó la bailarina en una móvil con Socios del Espectáculo (El Trece).

Flor Vigna, Sabrina Rojas y Luciano Castro.

Luego, reveló cómo se siente: "Bien, como cualquier persona que está recién separada. Tu mundo empieza de vuelta y sos vos la encargada de resignificarlo. Estoy decidida a darlo todo por mi sueño que es la música", expresó.

Acto seguido, el notero le consultó sobre una posible reconciliación con el actor. "La verdad es que no, y un poco lo explico en la canción. Nosotros sabemos por qué no, son muchas las razones. Me parece que el camino de crecer, estar mejor y aceptar es mejor no estar juntos", señaló.

Y ante la pregunta sobre si Rojas había tenido algo que ver con la ruptura, respondió categórica: "Sí, tuvo un montón que ver. Había una intención muy grande para que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y eso terminó un poquito influenciado".

Finalmente, aseguró que habló con Rojas para solucionar sus diferencias. "Lo intenté todo con Sabri, pero me parece que ya está. Había una intención que no, no quiero hablar. No quiero darle lugar a eso".