La inesperada confesión sexual de Marcela Tauro

“Le quiero mandar un beso grande a mi doctora porque me puse el chip sexual. ¡Es bárbaro!”, comenzó diciendo la histórica periodista, ante la sorpresa de sus compañeros de programa, que comenzaron a hacerle preguntas y, como era de esperarse, algunas bromas.

“¿No me notan con más energía? Sino, no podría hacer todo lo que hago. El viernes estaba para atrás, te juro. No paré en todo el fin de semana”, agregó Marcela Tauro, que aseguró que fue una inyección de energía.



“¿Andás más caliente ahora?”, le preguntaron desde el panel de Intrusos. “No es sólo por el sexo”, aclaró Marcela Tauro, que invitó al resto a tocarle la piel, ya que contó que la tiene mucho más suave desde que se colocó el chip sexual.



“El nombre confunde. En realidad, se dice pellet, porque el chip sexual da a entender que sólo es para el sexo”, explicó luego Marcela Tauro ante las reiteradas bromas de los panelistas del programa de América.

“Me lo pusieron debajo de la cintura. ¡Es buenísimo! Tengo la piel divina. No es sólo por el sexo, mi amor. Para los hombres también hay. Dady Brieva se lo puso. Carmen Barbieri también y Catherine Fulop fue la que me lo recomendó”, remarcó la conductora del ciclo por estos días.



Marcela Tauro volvió recientemente con su novio Martín Bissio, 20 años menor que ella, con quien había tenido un impasse de varios meses. Fue en diciembre de 2023 cuando decidieron volver a apostar por su historia de amor.