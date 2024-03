Dalma Maradona hizo una sincera confesión sobre sus complicaciones de salud

En este último tiempo, Dalma Maradona se alejó de la escena pública y tuvo que dejar de trabajar durante un lapso por unos problemas de salud, a los que hizo referencia en sus redes sociales sin dar mayores detalles, pero indicando que ya está lista para volver al ruedo laboral.

En un ida y vuelta con sus casi dos millones de seguidores en Instagram, alguien le preguntó a Dalma Maradona si hoy está trabajando, y allí la actriz se sinceró sobre su salud y la pausa que debió hacer para recuperarse.

“Desde que dejé la radio, no trabajé porque estuve bastante complicada de salud, pero ahora ya estoy perfecta”, comenzó en su respuesta la hija de Diego Maradona.

Luego, Dalma comentó entusiasmada: “Voy a arrancar un proyecto súper los primeros días de abril”. De esta manera, despejó todo tipo de urgencia sobre su situación de salud.

Dalma Maradona se refirió a su salud. Foto: Instagram @dalmaradona.

Además desde LAM (América), Ángel de Brito detalló sobre Dalma Maradona: "Reaparece después de mucho tiempo, saben que ella estuvo un poco guardada, recién ahora lo contó en sus historias de Instagram por un problema de salud que la tuvo bastante complicada”.

Más allá de lo relacionado con su salud, Dalma Maradona también contestó a quienes le consultaron por relación con sus medio hermanos. “Para que exista una relación tiene que ser mutua y si ninguno de los lados está interesado, ¿por qué la culpa es de un solo lado? A veces las personas son tan distintas que no se da. Nos culpan por haber sido las hijas que compartieron toda su vida con él. Mala leche son algunas cosas que tuve que escuchar que me hacen no querer tener nada que ver con nadie”, explicó la artista sobre su falta de vínculo con los hijos que tuvo Diego con distintas mujeres.