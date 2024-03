Se casó la hija de Eduardo Fort: así fue el look de la novia y de Rocío Marengo

Este viernes por la noche, Macarena, la hija de Eduardo Fort y Karina Antoniali, se casó por iglesia con su ahora esposo Tiago de Mársico. Si bien la novia fue la gran protagonista y quien se llevó todos los flashes de la velada, también hubo un aparado importante para Rocío Marengo, la pareja del hermano de Ricardo Fort.

El evento fue celebrado en la Parroquia Basílica de San Antonio de Padua, en el barrio porteño de Villa Devoto. Hablamos de una pareja que desde hace ya cuatro años se encontraban juntos, por lo que decidieron dar el siguiente paso en la relación.

Las fotos del casamiento de Macarena, la hija de Eduardo Fort (Foto: TN).

Cabe destacar que Macarena Fort y Tiago de Mársico ya se habían casado por registro civil hace 20 días en Belgrano. Así las cosas, lo próximo a celebrar era la ceremonia por iglesia de este viernes para luego darle lugar a una mega fiesta.

Eduardo Fort llegó a la iglesia con su hija a bordo de un auto antiguo. Allí la esperaba Karina Antoniali, la madre de la novia. Por su parte, Rocío Marengo, pareja del empresario, arribó al lugar con su mamá y el abogado César Carozza.

La sobrina de Ricardo Fort se lookeó con un clásico vestido blanco de novia, con velo y encaje en la parte de arriba. El diseño era estilo ballgown, con cintura natural y mucho volumen de la zona de la cadera hacia abajo. Una gran elección.

Por su parte, Rocío Marengo decidió llevar un vestido muy delicado que enmarcaba su figura, con una pequeña caída a modo de cola, pero sin opacar todo el glam que tuvo la novia. Incluso en su maquillaje, natural y con un estilo muy fresco.

Las fotos del casamiento de Macarena, la hija de Eduardo Fort (Foto: TN).

Días atrás, Rocío Marengo le dedicó un romántico posteo a Eduardo Fort con motivo de su décimo aniversario. Sin embargo, muchos de sus seguidores cuestionaron duramente la relación. La modelo no tardó en reaccionar con fervor.

“Muchas felicidades, mi amor. Por mucho más y hasta el final de nuestras vidas”, había escrito. Sin embargo, ante los comentarios negativos, salió al cruce: “¡Cuánto debate! ¡Rapidito porque realmente creo que es claro y fácil de explicar! ¿Familia? ¡Es la que formé! Quizá no es la que forman algunos: mamá, papá e hijos, pero tengo una familia hermosa que formé y alimento día a día, con amor y tiempo”. Las fotos del casamiento de Macarena, la hija de Eduardo Fort (Foto: TN).

Y continuó: “Tema hijos: lamentablemente, para que dejen de especular y tirar mierda, tengo que decirles que todos los días con Edu deseamos ser padres juntos, pero no llega. Dios lo manda y quizá no es el momento por ahora”,