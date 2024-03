Marcela Tauro descargó toda su bronca contra un famoso: "Me amenazó con..."

En las últimas horas, Marcela Tauro sorprendió a todos con un furioso descargo contra un mega famoso que está dando mucho de qué hablar en estos días a raíz de su escandalosa separación. Se trata de Nito Artaza.



Sucede que en Intrusos estuvieron abordando cuestiones colaterales de lo que fue la ruptura del artista con Cecilia Milone. En ese marco, Karina Iavícoli contó que Nito Artaza llevará a la Justicia a Susana Roccasalvo, conductora de Implacables.



¿Qué sucedió? La presentadora aseguró que tendría una foto muy comprometedora del actor con la bailarina Belén di Giorgio, señalada como la tercera en discordia, pero que decidía no difundirla por una cuestión de “buen gusto”.

Nito Artaza y Belén di Giorgio.



Ante esta revelación de su compañera de panel, Marcela Tauro no pudo disimular su indignación contra Nito Artaza y decidió apuntar todos sus cañones contra él, contando, además, que a ella también la amenazó con llevarla a la Justicia.



“¡Me estás jodiendo! Después van a ir a una mediación y demás. Perdóneme porque yo estoy involucrada. Entonces, me enoja. Porque a mí me amenazó también con mandarme carta documento”, comentó la panelista de Intrusos.



“Pero no me la mandó ni me la va a mandar. Primero porque si miran bien el tape donde se habla de este tema, yo utilicé el potencial. Y los periodistas tenemos que informar. Después, bueno, la Justicia está para otras cosas. Él fue político y sabe para qué está la Justicia. Cuando se habló de esto, él ya estaba separado de Cecilia Milone”, agregó Marcela Tauro.

Marcela Tauro y Nito Artaza.



Asimismo, sobre el manejo de la información sobre la ruptura de la pareja, la periodista explicó: “Y la causa de la separación de Artaza y Milone fue un tema delicado del cual no se habló. Ahora, si él se enojaba porque nosotros contábamos ese motivo, tenía toda la razón. Pero nadie la hizo”.



“Incluso, yo no tenía ganas ni de hablar de él. No le daría prensa. Perdón, estoy siendo sincera. Pero esto lo vengo diciendo desde hace mucho. Para mí todo esto es una opera porque estuvimos hablando de un tema que ni era tema”, cerró Marcela Tauro.