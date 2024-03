Carolina Losada le envió un fuerte mensaje a Ernestina País, que permanece internada

En los últimos días la salud de Ernestina Pais preocupó a todo el mundo del espectáculo. Es que la conductora se encuentra internada, desde el viernes por la madrugada, en una clínica de Saavedra bajo una situación psicomotriz complicada” y debieron sedarla.

Ángel de Brito fue uno de los que habló sobre el tema y afirmó: “Ernestina Pais viene arrastrando un montón de problemas de muchos años que la afectaron. Bueno, muchos los contó ella, sobre su padre desaparecido y otras situaciones que le han ocurrido en la vida. En pandemia, fallecieron dos de sus cuatro socios en su restaurante”.

“También muchas cosas estresantes en la vida, algunas muy privadas que Ernestina Pais eligió no contarlas, alguna vez me las contó y son muy delicadas, pero es un tema que ella tendrá que contar si quiere en algún momento. Lo cierto es que ayer, nuevamente, terminó internada en el CEMIC”, profundizó.

Además, el conductor señaló que “entre las cosas que tendría, se habla de una fractura de húmero. Las otras tienen que ver más con la salud mental. Y es por eso que está internada en el CEMIC y están pensando en trasladarla a otro lugar”.

Obviamente muchas personas del mundo del espectáculo y político le hicieron llegar sus mensajes de aliento, llenos de amor, en pos de una pronta recuperación. como fue el caso del periodista Ceferino Reato quien escribió en sus redes sociales: “Fuerza Ernestina, te quiero muchísimo! Excelente persona y comunicadora”. En ese sentido, la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, envió este domingo un mensaje de solidaridad y recuperación a la conductora Ernestina Pais quien permanece internada por un episodio de salud mental. Ambas compartieron el panel en el ciclo “Intratables”, que se emitió por América TV entre 2013 y 2022.

“Excelente compañera de trabajo”, afirmó la periodista luego de desearle fuerzas. Y agregó: “Siempre nos respetamos, aún pensando distinto. Te quiero mucho y vas a salir de esta”.

Carolina Losada le envió un mensaje de aliento a Ernestina Pais a través de su cuenta de X // Créditos: Twitter (X)

Con relación a la fractura de húmero, Yanina Latorre explicó: “El cuadro no está bueno, está fracturada, llegó con un delirio místico, y con varias cosas más. Un acompañante, no sé quién es, llegó con ella al Cemic, quedó ahí y hay un hermetismo total. El teléfono de ella está apagado. Entró al Cemic y la idea era trasladarla a un neuropsiquiátrico, y no sé si ese traslado ocurrió o no, porque nadie te da información. Hasta donde yo sé no hay denuncia policial, pero por el cuadro que a mí me pasan debería haber denuncia policial. Por como entró y todo lo que pasó, debería haber”.

Esta no es la primera vez que Ernestina Pais se ve involucrada en un escándalo de este estilo. La última vez fue a finales de 2023, cuando vivió un confuso episodio junto con su hijo Benicio, de 19 años, en su domicilio y fue asistida por el servicio de emergencia médica (SAME) que la encontró con lesiones leves. Las causas del incidente no fueron reveladas y la conductora se mantuvo al margen y negó haber sufrido violencia doméstica.