La tremenda pelea dominguera de Furia y Mauro, su "novio" de Gran Hermano: qué les pasó

Furia no da tregua. Sea para entablar nuevas relaciones y así construir nuevas estrategias dentro de la casa de Gran Hermano o para discutir fuertemente, la participante del reality no descansa. Luego de la entrada de los nuevos jugadores a Gran hermano, floreció el amor: Furia y Mauro empezaron a los besos y, días después, terminaron teniendo sexo a plena luz del día.

Sin embargo, en las últimas horas parece que pasaron del amor al odio en un solo paso, ya que Mauro y Furia tuvieron una fuerte discusión durante la tarde del domingo, previo a la gala de eliminación del programa que conduce Santiago del Moro.

Furia discutió con Mauro en la casa de Gran Hermano y se distanciaron // Créditos: Captura de TV

Todo comenzó con un diálogo entre Furia, Mauro D'Alessio y Paloma Méndez luego de que el novio de la doble de riesgo fuera increpado por Catalina Gorostidi en medio de una comida, donde le dijo que le llegaron ciertos comentarios que no le gustaron para nada. Luego, la participante le dijo en la cara: "No te creo nada y me gustaría que te vayas". "Hay muchos comentarios tuyos que no me copan... que hayas votado a Rosina me das por el forr* de las pelotas", agregó ante la cara sorpresiva del joven.

"Siento que sos gran persona, pero te tenés que soltar más... muchas veces sos muy agresiva... sos así en una parte y tenés otra parte en poder hablar, tenés tu lado sensible que mostrás poco", le tiró Mauro tratando de responder a sus acusaciones frente a todos.

Catalina respondió: "No tengo que fingir algo que no soy. Si vos lo estás haciendo acá, está buenísimo. Yo soy muy real, y al que le gusta bien y al que no que me vote para que me vaya". Después volvió a recriminarle a Mauro que en su observación está "actuando" y que no le cree nada lo que hace desde que entró a la casa de Gran Hermano. "Creo que viniste a hacer la parejita feliz", le tiró por su acercamiento a Furia, su amiga.

Todo ello se trasladó a la charla que mantenía la parejita feliz con Paloma, una de las nuevas integrantes de la casa, quien le dijo a Mauro: "Todo lo que puedas tomatelo con humor y si hay algo que no te gusta, está todo muy caliente... Después cuando las cosas estén más tranquilas, lo aclarás...·. A lo que Mauro le respondió: "Me pone mal por el resto de las personas porque yo a ella se lo dije, también, la posta... Sabés lo que pasa, es un teléfono descompuesto, ya no sabés a quién le decis algo...". Y ahí saltó Furia sin filtro: "Ah bueno me voy a la mierda. Soltame, soltame pelotud* del ort*... Sos un tarado... Como si yo dije algo que no era...".

Sin dudarlo, Mauro intentó explicarle a Furia pero no obtuvo respuesta positiva: "Boluda, no te lo digo a vos...", le dijo, mientras que la doble de riesgo y entrenadora, le contestó: "Y a quién le vas a decir, si a la pelotud* que le contaste fue a mí... ¿O le contaste a alguien más?". "Sí, se lo conté a todos...", le dijo el nuevo participante a lo que Furia le retrucó: "Bueno, entonces no digas pelotudeces...".

La charla cerró con Mauro: "Mirá si te lo voy a decir a vos, ¿me estás cargando?", quien está en la placa de nominados de Gran Hermano de este domingo junto a Denisse, Darío, Damián, Bautista y Nicolás.