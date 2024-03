El oscuro motivo de Agostina Spinelli para separarse de su novia a los tres días de salir de Gran Hermano

Todo lo que sucede dentro de la casa de Gran Hermano genera revuelo mediático. Los participantes están expuestos las 24 horas del día frente a las cámaras, todo eso queda registrado, y obviamente cualquier movimiento se viraliza rápidamente en una era en que la información corre a la velocidad de la luz.

Es por eso que, la decisión de Agostina Spinelli de abandonar voluntariamente la casa por sentir que su vida estaba en riesgo por las amenazas que le hizo Furia iba a traer repercusiones. Y no pasaron muchos días para que se empiecen a conocer las primeras consecuencias tras la partida de una Agos que tuvo problemas dentro de la casa y ahora empieza a tenerlos fuera de ella.

Pocos días después de dejar la casa, Spinelli estuvo en A la Barbarossa y confirmó que su relación amorosa concluyó. Si bien no ofreció demasiados detalles de los motivos que llevaron a esta decisión, al menos explicó que el vínculo estaba terminado y que no lo estaba tomando como un drama.

"No me dejó mi novia, se terminó porque no soportó que esté ahí, la exposición, y pasaron cosas que no me gustaron", indicó Spinelli. "No estoy de duelo, estoy contenta", cerró Agos, intentando quitarle dramatismo a la situación vivida con la que fuera su pareja.

Aún dentro de la casa, Agostina les contaba a Furia y Bautista que su relación estaba latente, pero pasando por el mejor momento. "Es una relación medio complicada, estuvimos peleadas un tiempo y estábamos queriendo recomponerla. Igual hace cuatro años estamos juntas"



Spinelli le quitó drama a la situación

Agostina confesó que su ex novia no aguantó la fama que ganó en Gran Hermano

Recordemos que, luego de la salida de Spinelli de la casa, se conoció la información de que le iniciaría acciones legales a Furia. En relación a esto, en el programa de ciclo de Carlos Monti en NET TV se dijo que Spinelli "está iniciando acciones legales contra la producción y contra la misma Furia. Le va a hacer una denuncia Furia. Ya tiene abogado".