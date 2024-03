La fuerte crítica de Pilar Smith al stand up de Virginia de Gran Hermano

Luego de que Virginia de Gran Hermano hiciera stand up en la casa ante sus compañeros, la conductora Pilar Smith hizo una crítica lapidaria en su programa Gossip, que sale al aire por la pantalla de NET.



Ante la atenta mirada del resto de los participantes, Virginia dio algunos consejos sexuales. “La bomba no sale con las piernas abiertas. ¿Viste cuando estás franeleando con el calzón puesto? La lívido se te va al carajo. Chicas, se sacan el calzón rápido. ¿Ok?”, bromeó.



“Otro momento incómodo es cuando te quieren desabrochar el corpiño. ¿Viste que se hacen los cancheros y hacen así con dos dedos de una sola mano? O sea, los ganchos están atrás crujiendo. No pueden más. Yo ahí siento que para el tipo desabrochar el corpiño es como desactivar una bomba”, siguió Virginia en Gran Hermano.



“Para evitar este momento, ¿qué hacen los hombres? Te sacan la lola por acá arriba. De repente vos estás re bien, re caliente, te mirás así, tenés las dos lolas encima, todas abolladas. El corpiño todo estirado. Lo único que estamos pensando en ese momento es: ‘Flaco, me rompés el corpiño y te cago a trompadas’. ¡Lo que vale un corpiño! “Así que, chicas, la quieren pasar bomba, corpiño y calzón rápido a la mierda”, remató.



Luego de ver esto, Pilar Smith, en su programa, destrozó a la participante de Gran Hermano por el tenor de sus palabras y por cómo las pronunció. “Lo único que escuché entre sueños fueron puteadas”, comenzó en su análisis.

Pilar Smith destrozó el stand up de Virginia de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



“Hay que saber putear. No putea cualquiera y hace reír. ¿Ustedes se acuerdan de lo que era Enrique Pinti?”, explicó Pilar Smith sobre su lapidaria crítica hacia Virginia, que logró hacerse de cierta fama en La Plata por su vocación de humorista.



“Esta mujer es muy mala. Ella no sabe hacer stand up”, opinó luego Anamá Ferreira, panelista de Gossip. “Virginia no te hace reír”, sentenció Pilar Smith sobre la performance de Virginia, a quien, claramente, desaprobó como standapera.