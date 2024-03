Mariana Fabbiani quedó involucrada en un tenso episodio con otra figura de canal América

En plena emisión de Intrusos (América), la conductora Florencia de la V atravesó un tenso momento cuando se empezó a escuchar al aire la voz de Mariana Fabbiani. Sin dudarlo, la líder del legendario ciclo de chimentos le hizo un correctivo a la responsable de DDM (América), y el momento no pasó desapercibido para los televidentes.

"Chicos, como estamos de paro, hay algunas cosas que salen mal. En este caso se metió un micrófono del programa que sigue después", expuso molesta Florencia de la V en clara alusión a la voz de Mariana Fabbiani, que se escuchó mientras Intrusos todavía estaba al aire con una entrevista al actor Mario Pasik.

Luego, la actriz y conductora agregó: "Por las dudas lo aclaro, para que todos los que estamos en el piso podamos comprender que tenemos que estar en silencio hasta que empiece el otro programa porque estamos en vivo. Como estamos de paro, estamos haciendo programas especiales y todo sale como se puede".

Luego de la repercusión que tuvo el chispazo que involucró a las dos figuras de canal América, desde Socios del Espectáculo (El Trece) aseguraron que más allá de ese desliz hay una interna entre Mariana Fabbiani y Florencia de la V.

Florencia de la V protagonizó un incómodo momento al aire en Intrusos. Foto: Captura de video América TV.

"Mariana en ese momento no estaba cerca del estudio, estaba en la puerta. La estaban microfoneando afuera. Ella nunca se enteró que el micrófono estaba abierto. Ellas no se cruzan nunca porque así está decidido. No hay cruce ni de miradas ,ni de nada", explicó la periodista Mariana Brey.

Por último, la panelista de Socios del Espectáculo detalló: "Les fueron a avisar al rato. Entre programas hay un tape de 10 minutos y eso evita que se crucen. No hay onda en esa relación. Es algo de compromiso, se han saludado falsamente más de una vez pero si se pueden evitar, mucho mejor".