El desafío de Beto Casella a Majul: “Es cuestión de honor”

Este domingo ardió la pantalla en el programa de Beto Casella, 'Bendita', cuando el conductor le lanzó una fuerte denuncia a La Nación +, más específicamente al programa de Luis Majul en ese canal, dado que el conductor de televisión contó que el ciclo del periodista copió un aspecto de Bendita (El Nueve) y fue letal en su descargo.

Es que Beto Casella contó que les llegaban muchos mensajes en los que les advertían que Luis Majul los estaba “choreando”. “Lo primero que pensé es que dinero no podía ser pero la gente hace referencia a cierta artística que usa LN+. Yo sé que las ideas no son de nadie, sin embargo, hay cosas que son de muchos años", manifestó Beto Casella.

"Por lo que vi en el informe ni siquiera estaba bien hecho. LN+ es un canal serio, no les da para hacerse los divertidos. Además en la jerga nuestra, los fragmentos que aparecen afirmando algo los llamamos ‘alquilados’. ¡Pero ellos hasta usaron unos nuestros! Ni siquiera salieron a buscar los propios", comentó Beto Casella.

"Debe haber ido un productor y les dijo ‘¡Hagamos algo con la estética de circo!’ Esto es cuestión de orgullo personal, si es un homenaje avisen", sostuvo, tajante, el conductor de Bendita TV. Al mismo tiempo, la histórica panelista Alejandra Maglietti se sumó a las críticas y apuntó: "Además es la misma gráfica, si hubieran usado el circo con otros colores... ¡pero todo igual! Creen algo".

En tanto que luego, en el programa, presentaron un tape de Luis Majul, en el que al presentar un informe dice qué ‘se agarren de las manos’ y comienza con una imagen de carpa de circo, como es la estética y el logo de “Bendita”, al igual que el resto de la artística. Esto provocó que distintos usuarios en las redes, como era previsible, notaran la similitud.

Por otra parte, hace un tiempo Beto Casella expresó qué piensa del gobierno de Javier Milei: "Es verdad que no hace aún tres meses que asumió el gobierno nacional y que mucha gente en Argentina persiste en el enamoramiento con el presidente, pero la cosa pinta brava, con dolor. Yo he vivido cincuenta años en el conurbano y me considero del conurbano. Me duele especialmente lo que allí está pasando porque la gente que menos tiene es la que más va a padecer".

"Si todo esto trae la felicidad de la gente, bienvenido, pero para nosotros todo esto que está pasando es desconocido. En el resto del mundo ven al modelo que se quiere aplicar aquí como algo demodé, tal vez aquí tenga éxito, pero no es algo que afuera esté de moda", sentenció Beto Casella en el final de su descargo.