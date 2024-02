Revelan por qué bajaron a Javier Milei del Bailando: cuánto pedía en dólares

Más allá del momento en que fue a buscar a su pareja, Fátima Florez, al estudio del Bailando (América), el presidente Javier Milei estuvo antes más cerca del popular certamen televisivo; pero como posible participante. Y ahora, trascendió por què la producción del programa decidió bajar al actual mandatario de la edición 2018 del envío que por ese entonces se emitía por El Trece.

El conductor Ángel de Brito recordó en LAM la instancia en la que Javier Milei fue convocado para ser parte del Bailando, en tiempos en que todavía no asomaba su carrera política, aunque ya prometía armar un partido para ser candidato en las elecciones de 2023; cosa que efectivamente sucedió.

Más allá de que actualmente Javier Milei esté en pareja con Fátima Florez, este no es su primer acercamiento al mundo del espectáculo. Foto: Télam.

"Va a depender crucialmente de que la productora me permita acomodar con mis tiempos laborales. Tengo una agenda muy cargada y eso me pone ciertas restricciones para un certamen que requiere cierto estado físico", había argumentado Milei aquel año en un móvil del ciclo que lidera De Brito.

De todas formas, en aquella entrevista también el actual presidente había dejado en claro que todo dependería del dinero que le ofrecieran desde la producción del Bailando al sostener: "Por otra parte también depende de las condiciones económicas. Me parece que en eso va a estar la solución".

También en 22018, Ángel de Brito contó que cuando Javier Milei al reunirse con el equipo del Bailando, rechazó el ofrecimiento: "Dijo ‘yo, por este dinero, no bailo’", enfatizó el conductor.

Y ahora, este miércoles Ángel de Brito reveló cuánto pidió en aquella oportunidad Javier Milei por ser parte del Bailando. "Milei fue candidato y casi confirmado de uno de los Bailando. Estuvo reunido con El Chato (Prada). No se concretó porque él había pedido creo que 10.000 dólares. No había, ni era tan importante el personaje como para pagar esa cifra. Por eso no se hizo".