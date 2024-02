El consejo que le dio Susana Giménez a Mariano Iúdica para hacerse rico

Mariano Iúdica y Susana Giménez hace años que tienen una gran relación. Tal es así, que el conductor contó en más de una oportunidad la ayuda que le ha brindado la diva en distintos momentos de su vida. Lo que no se sabía era la gran oportunidad de inversión que Su le ofreció en 2008 y que el humorista dejó pasar de largo.

Es que, además de ser una estrella indiscutida de la cultura popular argentina, Susana Giménez es un as a la hora de los negocios. Así lo dejó en claro Mariano Iúdica en su participación en el programa Terapia Picante, donde relató un episodio con ella del que podría haber salido ganando millones de dólares.

“¿Qué recomendación te dio Susana Giménez para que inviertas en Estados Unidos?”, le consultó el conductor del ciclo de de YouTube, y Mariano se remontó al año 2008, a los sucesos que bien relata la película The Big Short.

“Había una burbuja en 2008 en Estados Unidos en la que le daban hipotecas a cualquiera”, arrancó el ex conductor de Polémica en el bar, que definió a Susana Giménez como la “número uno de las inversiones”. “Si ella te dice, ´poné plata, en este barrio´, andá y poné en ese barrio, porque explota”, anticipó Iúdica, como introducción.

Susana Giménez en su mansión La Mary, en Punta del Este. Instagram Susana Giménez.

“Williamsburg en Nueva York, nadie sabía lo que era, Susana ya lo sabía, sabía todo. Y me dijo ´Iudi, ¡vení! ¿Tenés 50 mil dólares?´. Estaba en una mesa chica, hablando de guita. ´¿Sabés lo que está pasando en Estados Unidos?´, me preguntó”, avanzó Mariano.

“´Qué voy a tener 50 mil dólares… ¡No tengo ni para cambiar la rueda del Duna!´”, recordó el humorista que le dijo a su amiga. “¡Yo te presto!”, le dijo ella, pero él se negó. “Me vas a devolver 100 y vas a estar contento”, rememoró Mariano lo que le dijo Susana, insistente.

Susana en Miami, donde pasa buena parte del año. Instagram Susana Giménez.

Pero Mariano Iúdica no quiso aceptar la oferta de Giménez y así fue como se perdió la gran oportunidad de su vida. Así terminó la anécdota: “Y dicho y hecho, explotó el sistema y todos los que estaban en esa mesa se llevaron una fortuna y Marianito de Palomar la vio de afuera, ¡pero fuerte!”.

El día que Mariano Iúdica reveló que Susana Giménez le regaló la dentadura

En 2015, Mariano Iúdica reveló en una entrevista al diario Muy que su nueva dentadura había sido un regalo de Susana Giménez. "Tanto se habló de mi dentadura. Ok, la verdad es que a mí los dientes me los pagó Susana. Antes, vivía enchufado y no me daba cuenta”, se sinceró. La dentadura impecable de Mariano Iúdica fue un regalo de Susana Giménez.

“Pero un día, me relajé, a las sesiones de terapia le sumé deporte, bajé de peso y me arreglé el pelo. La primera en decirme que tenía que cambiar mi estética fue Susana. En el 2008, después de ir a su programa, me dijo que me arreglara los dientes y me mandó a su odontólogo. Fui a dos sesiones y lo dejé”, explicó.

"No soportaba que una mina me garpara los dientes. Con el tiempo entendí que tenía razón y a mediados del año pasado volví", cerró Mariano, que hoy luce una sonrisa impecable gracias a su amiga Su.