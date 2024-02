Revelan el trasfondo del anuncio de la ruptura de Flor Vigna y Luciano Castro

Luego de dos años de amor y tras haber surfeado varias sospechas de crisis, el viernes 2 de febrero Flor Vigna anunció a través de un comunicado en sus redes sociales que su relación con Luciano Castro había llegado a su fin.

“Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos. Aprendí muchas cosas a su lado. Me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta, pero tenemos que despedir”, expresó Flor, dando a entender que la ruptura no era algo nuevo.

Luciano Castro y Flor Vigna en sus últimas vacaciones en Nueva York. Instagram Flor Vigna.

La noticia de la separación de Flor Vigna y Luciano Castro de inmediato generó todo tipo de teorías y especulaciones y fue en Intrusos donde pudieron dar detalles del estado anímico de la artista, a quien recientemente habían tenido en el estudio como invitada.

Nadie lo sabía, pero Flor ya no estaba en pareja con el actor cuando se sentó en la mesa con el equipo del programa de chimentos de América TV. A la luz de las novedades, Marcela Tauro contó cómo la habían visto en esa visita, que coincidió con el último tramo del Bailando, donde ella ocupó el lugar de Pampita en el jurado cuando la modelo estuvo de viaje.

Flor Vigna anunció su ruptura de Luciano Castro tras dos años de relación.

“El día que Flor Vigna vino al programa, hablamos fuera del aire, yo percibí que algo le pasaba. Estaba incómoda, inquieta, se fue llorando”, confió la panelista, y agregó: “Nuestra productora la fue a contener y la llevaron al baño. Yo la verdad no entendí por qué estaba tan sensible”.

Y Flor de la V acotó: “No podíamos creer que una situación que habíamos charlando en el aire la podía dejar de esa manera. Nosotras creíamos que algo le estaba pasando que le provocaba ese nivel de angustia. Hoy sabemos que estaba atravesando una separación”.

El actor con Esmeralda y Fausto, los hijos que tuvo con Sabrina Rojas. Instagram Luciano Castro.

A continuación, Marcela Tauro contó detalles de la decisión de la pareja y cómo su entorno cercano estaba al tanto de lo que pasaba, antes de que la noticia fuera pública. “Se que los hijos de él, en este viaje que hicieron hace unas semanas de Mar del Plata a Carlos Paz, le contaron a la mamá, Sabrina Rojas, que el papá estaba separado de Flor”, reveló Marcela.

La teoría de Marcela Tauro sobre la separación de Flor Vigna y Luciano Castro

Además, la panelista lanzó su punto de vista sobre el motivo de la ruptura que tanto sorprendió: “Mi teoría es que ella sigue enamorada de Nicolás Occhiato. Por algo sacó el tema Picaflor, le mandó un mensaje y le preguntó si lo tomó a mal”.

“¡¿Qué le importa si lo tomó a mal o no?!”, acotó la periodista y finalmente, sumó: “Lo vengo pensando hace mucho. Cuando la semana pasada la vi sentada en el estudio dije ‘esta chica no soltó’. Y ahora lo que están diciendo es eso”.