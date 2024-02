La tremenda crítica de Marina Calabro al programa de Dario Barassi

Una de las grandes especialistas en el mundo del espectáculo en la actualidad es Marina Calabró, que tiene su columna diaria en Lanata sin Filtro, el programa que conduce Jorge Lanata en Radio Mitre.



Allí, la periodista suele analizar lo que pasa en la televisión, en la radio y en el mundo del espectáculo en general. Ahora, sorprendió con una fuerte crítica a “Ahora Caigo”, el ciclo que conduce Dario Barassi en Canal 13.

Darío Barassi.



“El Zorro ayer hizo 4,8 puntos de rating. ¡Un suceso! ¡Le ganó a Barassi!”, comenzó diciendo Marina Calabró en el programa de Jorge Lanata, cuando se hablaba de los números que está dejando el rating.



“Yo ayer discutía con un importante conductor de televisión, con el que hablaba del rating en general, y le decía que el programa de Darío Barassi regala poca guita. Me decían que no era fácil. ¡Pero Guido Kaczka regala tres palos por día!”, agregó la periodista



“¿Cómo puede ser que, a veces, no se lleven nada de lo de Barassi? Además, se caen en un agujero, en un pozo ciego. Y ¡se van zapateros! Fueron hasta ahí, ¡aunque sea regalale una licuadora, algo! Ahí falta un canje”, remarco Marina Calabró.

Darío Barassi.



El programa de Darío Barassi sale al aire de lunes a viernes de 18.15 a 20. “Es un disgusto lo de Darío Barassi, digan que ahora va a hacer un reality con Wanda Nara. Y eso será hermoso”, comentó luego Marina Calabró.



Habrá que ver si Darío Barassi y la producción del programa toman nota del cuestionamiento bastante duro por parte de la periodista y comienzan a mejorar el tema de los premios consuelo para los participantes.