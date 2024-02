Tras la suspensión de la entrevista de Susana Giménez con Javier Milei, revelan un dato que desmentiría el motivo que oficialmente se anunció

Este domingo, Susana Giménez tenía pautada una entrevista con el presidente Javier Milei, que se grabaría en Casa Rosada, y se emitiría el próximo lunes a la noche. Sin embargo, Telefe anunció la suspensión del encuentro por motivos relacionados con la salud de la diva.

Tras la versión del canal líder en audiencia y las palabras escritas que envió Susana Giménez argumentando que quiere priorizar su salud, en el programa Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró compartió un inquietante dato que sugiere que la postergación de la nota a Javier Milei tendría como sustento algún tipo de incomodidad de la conductora..

Por un lado, la especialista en espectáculos reveló que un integrante del equipo técnico de Telefe en un principio no recibía confirmaciones del entorno de Javier Milei sobre el progreso de la entrevista con Susana Giménez, y a su vez desde dicho canal no Ele daban a la comunicadora la confirmación sobre si el encuentro se haría o se cancelaría.

En tanto que Calabró luego aclaró que desde la oficina de Milei le ratficaron que la nota se dio de baja por decisión de Giménez, ya que transita un cuadro de gripe fuerte, que teniendo en cuenta su antecedente de internación cuando contrajo hace algunos años coronavirus, llevó a la diva a optar por tomar los mayores recaudos posibles..

Además, a Marina Calabró le dijeron desde el entorno de Javier Milei que hará la nota con Susana Giménez cuando el mandatario vuelva de una serie de viajes, que incluyen paradas en Israel e Italia.

Lo que llamó la atención de Jorge Lanata y su equipo es que la suspensión del encuentro con Milei no haya sido por decisión del presidente, sino de la estrella de Telefe. "Susana tiene más para perder que parar ganar, entrevistar a un presidente es complejo porque tenés todas las miradas encima. Nunca conformás a todos", remarcó Calabró.

Siguiendo con su argumento, según la periodista a Susana Giménez la entrevista con Javier Milei no le traería ningún diferencia, ya que la diva no tiene a esta altura nada que demostrar, y ya hizo notas con presidentes anteriores.. Tampoco la conductora está saliendo al aire regularmente, por lo tanto este especial no le serviría para fidelizar audiencia. "No le veo el negocio para Susana Giménez, para mí era un error estratégica exponerla a esta entrevista", insistió Marina Calabró.

Finalmente, la columnista de Lanata sin filtro esbozó que detrás de esta suspensión habría otro motivo detrás de la baja de la nota. "Alguien que habló anoche con Susana, que fue mi primera punta en este entuerto me dijo:.'No la noté muy entusiasta'". El dato de Marina Calabró que sugiere que la entrevista de Susana a Milei se cayó por motivos ajenos a los anunciados oficialmente.. Foto: Captura TV.

Tal aporte que deslizó Calabró viene a complementar su opinión de que en caso de entrevistar a Javier Milei, Susana Giménez sería tendencia durante días en las redes sociales, con comentarios de todo tipo de calibre.