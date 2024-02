La teoría de Marcela Tauro sobre el supuesto romance de Marina Calabró y Rolando Barbano

En las últimas semanas se instaló muy fuerte en el mundo del espectáculo el rumor acerca de un romance entre Marina Calabró y Rolando Barbano, colegas y compañeros en Radio Mitre, en el programa de Jorge Lanata.



Si bien ninguno de los dos confirmó la noticia, tampoco terminan de negarla. Esto se potenció cuando la que habló fue nada menos que Iliana Calabró. “Yo le dije (a Marina) que pasáramos Año Nuevo juntas y ella ya tenía planes. Y creo que sola no”, contó.

Juan Barbano y Marina Calabró. Foto: captura de streaming.



Ante la escalada del rumor, Rolando Barbano fue consultado por Mirtha Legrand sobre su vínculo con Marina Calabró. “¿Quién pudiera, no? La realidad es que yo de mi vida privada no hablo. Estoy separado hace poco tiempo. Tengo dos hijos, uno de 11 años y otra nena de cinco. No he tenido nada para contarles a ellos”, respondió.



En medio de los rumores, de las declaraciones sin desmentidas ni confirmaciones, Marcela Tauro elaboró una extraña teoría en intrusos acerca del supuesto romance entre Marina Calabró y Rolando Barbano.



“Por un lado, Barbano no lo negó, porque dijo: ‘¿Quién pudiera, no?’. Pero a mí me hizo ruido que dijera: ‘No he tenido nada para contarles a mis hijos’. Porque es ambiguo”, comentó Marcela Tauro.

Marina Calabró y Rolando Barbano.



“Me parece que ya se tienen que relajar, el rumor está hace mucho. Estamos hablando de eso. ¿Por qué? ¡Porque habló Iliana! Y con todo el amor del mundo, pero ellos también juegan, porque es sí o no. No es algo intermedio. ¿De qué trabajamos nosotros? En el puerto no”, agregó la periodista.



Asimismo, en una charla con Implacables, Marina Calabró tampoco fue certera en su respuesta, sino que más bien tiró la pelota afuera, como popularmente se dice. Al final de esa nota, la conductora, Susana Roccasalvo, comentó: “Ella se separó en junio. Las cuentas están bien, pero creo que lo de él es más reciente. No sé si le da”.