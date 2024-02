Yanina Latorre presentó un escrito ante la denuncia de Luciana Salazar

La pelea entre Yanina Latorre y Luciana Salazar no para de sumar capítulos en una relación que, a esta altura, ya es irreconciliable. La actriz y la panelista se lanzaron duras acusaciones cruzadas, sin embargo, hubo algo que provocó el malestar de Salazar, al punto de hacerla recurrir a la Justicia.

En enero se había dado el último cruce entre las rubias, cuando Luciana Salazar confirmó su postura sobre llevar a instancias judiciales su caso con Yanina Latorre. En ese momento, la panelista de LAM fue lapidaria: "¿De qué vive Luciana Salazar? Vamos a hablar claro porque yo ya estoy podrida. Divina, Luchi, ¿de qué trabaja? Está todo el día llorando en Twitter porque Redrado nunca más le pasó la cuota alimentaria”, expresó.

Salazar declaró estar cansada del "hostigamiento" de Yanina Latorre.

No satisfecha, Yanina Latorre trató a Salazar como "el polvo más caro en la vida de Redrado" y retrucó: "No te tengo miedo. No me vas a callar. Opinar no es un delito". Un mes después, finalmente e proceso judicial comenzó y en una nota con Socios del espectáculo, Salazar señaló: “En principio iba a ser el 15 de febrero y lo postergó, primero para el 22, después para el 26, y finalmente se presentó ayer".

Luego, la rubia aclaró que Yanina Latorre eligió no presentarse a la mediación sino que presentó un escrito y agregó: "Lo más probable es que sus abogados acuerden con el mío las cosas que nosotros pedimos para terminar con esto, o se irá a juicio”. Al mismo tiempo aclaró que la demanda "tiene que ver con un hostigamiento de hace años”.

Además, Salazar recalcó: "Está mi hija en el medio. Se metió con la identidad de una menor, se metió con la forma de cómo mi hija llegó al mundo, sin saber ni tener pruebas de nada, sólo para lastimar y decir mentiras”. Acto seguido, la rubia subrayó que su prioridad son las disculpas públicas por parte de Yanina Latorre y no un resarcimiento económico.