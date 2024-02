Marina Calabró reveló las complicaciones que atraviesa el canal América

En las últimas horas Marina Calabró dio cuenta del mal momento que atraviesa el canal América a un mes del final del verano: una grilla televisiva que se “congeló” en materia de rating, con números bajos que no logran remontar y que dan más de un dolor de cabeza a sus directivos.

Desde Lanata sin filtro, a la hora de pasar en limpio las planillas de mediciones de los canales, Marina Calabró informó el pico máximo que, hoy por hoy, logra el programa más exitoso de la emisora de Palermo: LAM.

LAM es actualmente el programa que más mide en el canal América. Instagram Ángel de Brito.

“El viernes lo más visto de América fue LAM con 3 puntos clavados. El canal está muy complicado porque, con excepción del programa de Ángel de Brito, después Intrusos hizo 2,3 y todo lo demás tiene el uno o el cero por delante”, detalló la periodista en el ciclo de Radio Mitre.

Sin embargo, ante este panorama tan adverso en materia de números y respuesta del público, la columnista de espectáculos hizo una salvedad: la buena respuesta que tuvo la cobertura del casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin en varios de los programas de la grilla.

La cobertura del casamiento de Cande Tinelli le dio buen rating a canal América.

“Hizo una gran transmisión Secretos Verdaderos, con conducción de Luis Ventura, y lideraron con 2,7 puntos de rating”, precisó Calabró, que además destacó lo bien que El Nueve capitalizó la boda del año al transmitir en vivo desde Implacables.

Marina Calabró dio la lista de "malqueridos" en canal América

Recientemente, Marina Calabró sumó la compleja situación que atraviesa el canal América la lista de "malqueridos" que dicha señal no quiere en su pantalla. Como era de esperarse, Jorge Rial lidera ese apartado, pero hay otras figuras en la nómina que resultan más llamativas.

"Me confirmaron algo que me pareció sugerente, llamativo. No quieren caras periodísticas en la pantalla que no sean del canal. Habría un primer grupo de malqueridos que serían (Jorge) Lanata, (Eduardo) Feinmann y (Jonatan) Viale", indicó la periodista. "En un segundo grupo entrarían los que no se fueron del todo bien con América, que son Luis Majul y Viviana Canosa", siguió Marina.

Viviana Canosa no sería bien recibida en América TV, según dijo Marina Calabró. Instagram Viviana Canosa.

Luego, Calabró agregó el caso de Mónica Gutiérrez, quien se fue con carta documento. “Se dio por despedida cuando se fue del noticiero central que hacía con Guillermo Andino. Una salida que fue muy desprolija y que venía de algunos tironeos con uno de los accionistas que la había vapuleado en una reunión de conductores", avanzó.

A la hora de hablar de Jorge Rial, la periodista sentenció: "El que está fuera de todo rango y categoría, el mega malquerido es Jorge Rial, por supuesto, que en su momento hubo acciones legales cruzadas con Daniel Vila".