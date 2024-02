Maru Botana contó el secreto para evadir las multas que le ponen en su country

Maru Botana es querida por todos, ya sea por sus dotes en la cocina, como también por su conocida y dolorosa historia en la que tuvo que soportar ni más ni menos que el fallecimiento de uno de sus hijos. Recientemente, la conductora visitó a Fernando Dente y resaltó lo peor que hace en el country donde vive, y las críticas que sufre de parte de sus vecinos. "Me llevo mal con las reglas", indicó Maru a modo de apertura de la charla.

Botana estuvo como invitada en Noche al Dente, programa de América TV y allí respondió sin pelos en la lengua todas las preguntas que le realizó el conductor Fernando Dente. Además, como para no perder la costumbre, cocinó un rogel. Sin embargo, la charla estuvo marcado por algunos momentos de zozobra, como cuando Dente le preguntó por su relación con los reglamentos del country donde vive. Ante esto, Maru confesó: "Me llevo mal con las reglas pero tengo mis secretos, regalo muchas tortas".

Luego de esta sorpresiva revelación, Dente repreguntó: "¿Con qué te multan en ese barrio tan lindo en el que vivís?". A lo que Maru no dudó en afirmar: "Y... les duele multarme porque saben que atrás hay un rogel". Rápidamente, Fer siguió: "Yo te multaría todo el tiempo para que venga la torta", todo dentro de un momento distendido y en el que la conductora pudo contar varios de los secretos de su día a día.

Maru, en su hábitat

"Me retan con fiestas. Hicimos un par de fiestas que nos excedimos en el horario. Es que viste cuando estás en una fiesta y estás copado y te dicen 'a las 3 hay que cortar'", indicó Maru, contando el motivo real de las multas que sufre. "¿A qué hora hay que cortar?", preguntó Dente, a lo que Botana dijo "Ni idea. Nunca los respetamos (los horarios). No entiendo que la gente no tenga ganas de festejar".

Maru nació el 17 de agosto de 1968 y es muy querida dentro del ambiente. Desde hace muchísimo años está en pareja con Bernardo Solá, con quien tiene ocho hijos, además de otro que falleció por muerte súbita hace unos años.

Botana es muy querida en el ambiente

El público la quiere gracias a su trabajo en televisión, pero también marca diferencias en redes sociales. Siempre lejos de los escándalos que el medio suele traer, Maru Botana pasó siempre desapercibida en lo que tiene que ver con su vida amorosa.