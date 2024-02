Qué planea Agostina después de observar la casa de Gran Hermano desde afuera

No hay dudas de que cuando Agostina atendió el teléfono rojo nadie se imaginaba lo que iba a pasar: Gran Hermano le anunció que debía abandonar la casa. Todos quedaron paralizados, no pudiendo creer lo que estaba sucediendo.



Si bien muchos de los participantes especulaban con que volvería a entrar, dado que no les parecía lógico eliminar a alguien de esa manera, nadie llegó ni a estar cerca remotamente de lo que significaba esa intempestiva salida, sin valijas y prácticamente sin tiempo de despedirse.



Lo concreto es que Agostina pasó 24 horas en el SUM de la casa, disfrutando de rica comida, de una cama mucho más cómoda y de otros beneficios. Sin embargo, lo más destacado fue contar con un televisor en el que podía ver todo el día a sus compañeros, como si fuera una televidente más.



Allí, Agostina vio todo lo que sus compañeros decían sobre su salida, pero fundamentalmente sobre lo que pensaban de ella en realidad, algo con lo que todas las personas fantasean alguna vez, no sólo en la casa de Gran Hermano.



Luego de las 24 horas, Santiago del Moro le explicó a la ex policía que tenía la posibilidad de contarles todo a sus compañeros o no contarles nada de lo que había pasado durante ese día en el que se ausentó.



“La información es poder”, le dijo Santiago del Moro. Agostina recogió el guante y adelantó que toda esa información que fue juntando durante esas 24 horas la usaría con el fin de potenciar su juego y de obtener alguna ventaja.

Agostina, de Gran Hermano, luego de creer que había sido eliminada del juego. Foto: captura de TV.



Apenas entró, lo primero que hizo la ex policía fue contarles a sus compañeros que los había visto todo el tiempo. Ahora, habrá que ver cómo usa los detalles que fue escuchando durante su día apartada de la casa.



Sabido es que Agostina le declaró la guerra a Furia, por lo que se intuye que lo que tenga pensado hacer con la información que tiene en sus manos apuntará directamente contra su ex aliada dentro del juego.