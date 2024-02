Por qué piden que Manzana sea sancionado y expulsado del país

Hace unas semanas atrás, Manzana de Gran Hermano fue señalado de escupirle la comida a Furia y los fanáticos no dudaron un segundo en repudiar, en las redes sociales, dicha actitud: "Esto es un acto de violencia explícito”, “Ojalá lo expulsen”, “No se pueden permitir esta clase de groserías”, “¿Le escupió la comida y no le dicen nada?”, y “Es un asqueroso, ¿no sabe que puede contagiar enfermedades de esa manera?”, fueron algunos de los mensajes que compartieron los tuiteros.

Y en esta oportunidad, el participante de Gran Hermano volvió a ser apuntado luego de que los fans del reality criticaron un comportamiento que habría tenido mientras estaba acostado y piden que se lleve a cabo una importante sanción sobre el hermanito.

Manzana tuvo actitud repudiable y los fanáticos piden una sanción // Créditos: IG - @manzanask

“¡Un degenerado!”, dijo una usuaria en la red social X luego de ver un video donde el cantante aparece durmiendo en una de las habitaciones. Varios seguidores de Gran Hermano aseguraron que Manzana se estaba tocando bajo las sábanas, sin importarle la presencia de sus compañeras Agostina y Virginia, y pidieron que lo sancionen.

Al parecer, lo que más molestó a los televidentes fue que Manzana hiciera esto delante de las dos participantes que también estaban en el cuarto. “Es muy grave lo que hace, además de no respetarlas”, lanzó una internauta luego de ver el recorte de pocos segundos que se viralizó.

“Le perdonan todo al gran acomodado”, “Si se está masturbando es un asco, y más en el cuarto de las mujeres”, “Yo no entiendo cómo le permiten todo”, “Al lado de sus compañeras y no lo sancionan”, “¿Por qué no lo hace en la habitación de los hombres?”, fueron algunos otros comentarios.

Sin embargo, otros usuarios aseguraron que Manzana se encontraba durmiendo. “Él siempre hace ese movimiento en la cama, lo debe hacer desde chico”, “Capaz solo se toca sin intención sexual”, expresaron.

Qué hizo Manzana y una actitud que no le gustó a los fans, quienes piden una sanción // Créditos: Captura Telefe

Como es de costumbre, la casa de Gran Hermano no da respiro y cada hora que pasa, nace una nueva polémica de los participantes. Por el momento desde la producción no emitieron ningún comunicado por este nuevo incidente por parte de Manzana.

Este domingo no habrá gala de eliminación dado que se llevará a cabo el repechaje, por el cual algunos de los concursantes que fueron eliminados desde que empezó el programa en diciembre del año pasado tendrán la oportunidad de entrar de nuevo para jugar por el premio mayor.