Por qué Guillermina Valdés no está invitada a la boda de Cande Tinelli

Este sábado por la noche será la esperada boda de Cande Tinelli y Coti Sorokin. Será la primera hija de Marcelo Tinelli que pasará por el altar para dar el "sí, quiero", aunque en la previa ya se armó una gran batalla luego de advertir que una de las exparejas del conductor no fue invitada. Hablamos de Guillermina Valdés.

Lo cierto es que casi todas las parejas de Marcelo Tinelli fueron invitadas a la noche especial de Cande Tinelli. Estará Soledad Aquino (madre de la novia y primera esposa del conductor), también Paula Robles y lo mismo sucederá con Milett Figueroa, la novia actual del empresario.

La relación entre Cande Tinelli y Guillermina Valdés nunca fue muy buena que digamos.

Sin embargo, la ausencia que más ha llamado la atención es la de Guillermina Valdés, con quien el conductor del Bailando estuvo en pareja durante casi una década, teniendo un hijo en común -Lolo, el menor de los hijos-.

Quien reveló este dato fue Yanina Latorre, remarcando que es la única expareja del empresario que no fue invitada a la boda. “Lamento decirles que Cande Tinelli no invitó a Guillermina Valdés al casamiento”, lanzó la panelista de LAM.

Para que no queden dudas de su información, la angelita explicó que la propia Cande Tinelli se lo confirmó mediante audios de WhatsApp. Más allá de esto, el dato no sorprendió demasiado, ya que se sabe que la cantante y la modelo no tenían buena relación.

"Si la odiaba", justificó Yanina Latorre, para luego explicar cómo fueron los mensajes que se intercambiaron: “Es a la única que no invitó de las ex de Marcelo. Se ríe cuando le pregunté porque soy una con… de lo que pienso”.

El motivo por el cual Cande Tinelli no invitó a Guillermina Valdés a su boda.

Por otro lado, fiel a su estilo picante, la esposa de Diego Latorre detalló cómo actuará esta noche en el casamiento teniendo esta información: “A Milett le voy a decir ‘che, Guillermina no está invitada’... Quiero ver qué me dice”.

“Voy a ir a hacer quilombo. Voy a ir llevando y trayendo”, agregó divertida la angelita. Definitivamente, Cande Tinelli y Guillermina Valdés nunca tuvieron química y de hecho tiempo atrás la joven de 33 años apuntó contra la modelo por algunos comportamientos que esta última tenía cuando estaba en pareja con el conductor de América.