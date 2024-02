Jésica Cirio reveló el verdadero motivo de su baja de La Peña de Morfi

Luego de haber compartido en sus redes un posteo anunciando su baja de La Peña de Morfi (Telefe), Jésica Cirio se sinceró en una entrevista radial sobre el motivo que la llevó a tomar tal decisión en conjunto con las autoridades del canal.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Cirio remarcó que necesita pasar más tiempo con su hija Chloe. En tanto que sobre su participación en La Peña de Morfi expresó: "Fue una etapa hermosa de mi vida, donde aprendí, crecí. Agradezco mucho la oportunidad que me dio Rozín. Creo que hicimos un laburo hermoso y está bueno como para hacer un cambio”.

A su vez, Jésica Cirio destacó el oficio con el que Diego Leuco asumió en los últimos meses la conducción de La Peña de Morfi, y tras elogiar al equipo de producción del ciclo, la modelo enfatizó que dicho espacio no debe desaparecer.

Sobre su separación de Martín Insaurralde, y la consiguiente situación de que el exfuncionaria quedara bajo la lupa por presunto enriquecimiento ilícito tras sus lujosas vacaciones con Sofía Clerici, Jésica Cirio reconoció: "Vengo de un año turbulento, muy duro, quiero disfrutar a mi persona, a mi vida, a mi hija y no llenarme de trabajo y tapar un montón de cosas”.

Jésica Cirio salió de La Peña de Morfi luego de asumir que viene de "un año turbulento". Foto: Captura de video Telefe.

Por otro lado, más allá de su salida de La Peña de Morfi, Cirio dejó en claro que necesita alejarse de los medios por un tiempo, pero al revelar que más adelante hay algunas ideas para desarrollar en Telefe, despejó las especulaciones sobre una supuesta tensión con el canal.

Finalmente, a nivel sentimental Jésica Cirio confesó que no se cierra a una nueva historia de amor. “Hay tiempo para todo, mi prioridad es cuidar mi corazoncito, me encantaría enamorarme y estoy muy bien, y me voy a tomar un tiempo, pero hoy puedo decir que estoy bien”, concluyó la modelo.