Esteban Trebucq sorprendió al revelar nuevos detalles de su salida de A24 y de su llegada a LN+

Sin duda, una de las grandes sorpresas del cierre del 2023 fue la salida de Esteban Trebucq de la pantalla de A24. Si bien no demoró demasiado en cerrar su llegada a LN+, resultó inquietante que una de las figuras indiscutidas de la señal no renovara el contrato.



Ahora, luego de un mes en LN+, Esteban Trebucq sorprendió a propios y extraños al revelar nuevos detalles de lo que fue su inesperado pase, lo que no dudó en calificar como un salto importante en su carrera en la televisión.



“Me hubiese gustado decirlo en el programa, al aire, pero no pude por cuestiones de agenda, no por nada del otro mundo. Bueno, se cerró mi ciclo en América, en A24. No voy a trabajar más en América”, había dicho en su momento Esteban Trebucq.



“Lo digo, lamentablemente también, porque es un lugar que yo quiero, que me dio la oportunidad de estar por primera vez en la tele. Me ayudó muchísimo en el último año, que creo que fue un quiebre en mi carrera, así que yo estoy recontra agradecido con los trabajadores”, agregó el conductor.



Más allá de la polémica y de lo sorpresivo, Esteban Trebucq aseguró que se fue en los mejores términos de A24. “Me fui súper del canal, estoy muy agradecido. Se venció el contrato y no tenía claro si iba a volver en febrero, por eso no me despedí. Pero no hubo nada raro”, remarcó.

Esteban Trebucq pasó este año de A24 a LN+. Foto: @estebantrebucq.



Ahora, el popular conductor volvió a referirse a las circunstancias en las que se dio su llegada a LN+. “Las charlas con La Nación ya venían, pero en América se me terminó el contrato. Quizá también es una decisión editorial. Yo tengo otra mirada. Y está bien, es lógico. Hay que aceptarlo”, enfatizó Esteban Trebucq.



“Por suerte tuve otra oferta laboral y ahora, la verdad, con respeto te digo que no estoy preocupado por América, sino que estoy concentrado en hacer el mejor programa a partir de hoy y durante estos dos años de contrato que tengo con LN+. Estoy súper feliz”, concluyó.